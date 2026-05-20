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A esto se dedicaba Yulixa Toloza, mujer hallada sin vida tras procedimiento estético

Revelan a qué se dedicaba Yulixa Toloza antes de su inesperada muerte tras procedimiento estético en Bogotá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan a qué se dedicaba Yulixa Toloza antes de su muerte tras procedimiento estético
Revelan a qué se dedicaba Yulixa Toloza antes de su muerte tras procedimiento estético. (Foto Freepik)

El caso de Yulixa Toloza continúa generando conmoción entre los colombianos, quienes han reaccionado con rechazo ante las condiciones en las que se produjo su fallecimiento. En medio de la conmoción, se dio a conocer a qué se dedicaba.

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¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza ingresó el pasado miércoles 13 de mayo a una clínica clandestina ubicada al sur de Bogotá para someterse a un procedimiento estético. Sin embargo, tras la intervención habría presentado una fuerte descompensación, con dificultad para respirar y desorientación.

Conmoción por muerte de Yulixa Toloza tras desaparecer luego de una “lipo”
Conmoción por muerte de Yulixa Toloza tras desaparecer luego de una “lipo” en un establecimiento clandestino. (Foto Freepik)

Horas después, mientras permanecía bajo observación en el lugar, sus amigas reportaron su desaparición, luego de notar inconsistencias en la información entregada por el personal, que aseguraba que la mujer había salido por sus propios medios y bajo su responsabilidad.

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No obstante, tres días más tarde se conoció que Yulixa habría sido retirada del lugar por dos hombres, quienes la sacaron cargada y la subieron a un vehículo que posteriormente fue hallado en Cúcuta, donde se confirmó que la mujer habría sido transportada.

Tras una búsqueda exhaustiva, Noticias RCN informó que Yulixa Toloza fue hallada en una vía del municipio de Apulo, Cundinamarca el pasado martes 19 de mayo.

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En medio de la conmoción por su muerte, han surgido detalles sobre su vida personal y laboral, incluyendo a qué se dedicaba antes del hecho que hoy es materia de investigación.

¿A qué se dedicaba Yulixa Toloza, mujer hallada sin vida tras procedimiento estético?

Según la información disponible en sus redes sociales, Yulixa Toloza se desempeñaba como estilista, ofreciendo principalmente servicios de arreglo de uñas y diseño de color para el cabello.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza en Bogotá?
El cuerpo de Yulixa Toloza fue encontrado en un municipio de Cundinamarca / (Fotos de Freepik)

Así mismo, su presencia en redes sociales muestra registros de viajes a diferentes destinos, entre ellos Italia, lo que sugiere que su labor le abrió oportunidades para conocer otros países y ampliar sus experiencias personales y profesionales.

Su fallecimiento, ocurrido tras someterse a un procedimiento estético, continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho.

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