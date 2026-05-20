Salen a la luz imágenes del lugar donde fue hallada sin vida Yulixa Toloza

Tras varios días de incertidumbre por su desaparición, autoridades hallaron sin vida a Yulixa Toloza en la tarde del pasado martes 19 de mayo. Con el paso de las horas, empezaron a difundirse imágenes del lugar donde fue encontrada.

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¿En dónde fue encontrado el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza?

En horas de la tarde del pasado martes 19 de mayo de 2026, Noticias RCN confirmó que el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza fue hallado en una vía de Apulo, Cundinamarca, a unas dos horas de Bogotá.

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La mujer de 52 años se había sometido a un procedimiento estético el pasado miércoles 13 de mayo en una clínica clandestina ubicada al sur de Bogotá. Sin embargo, el procedimiento no había resultado bien ocasionando desorientación y dificultad para respirar en Toloza, según material audiovisual probatorio.

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Sin embargo, esa fue la última vez que la mujer fue vista con vida, pues horas más tarde no encontraron rastro de las personas que operaban en el lugar, ni de Yulixa Toloza.

¿Qué se observa en las fotografías del lugar en donde fue hallada Yilixa Toloza?

Una vez las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo hallado en Apulo, en redes sociales comenzaron a circular fotografías del lugar en el que la mujer fue hallada sin vida.

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Las imágenes dejan ver un sector boscoso y de difícil acceso. En ellas también se observa la presencia de autoridades adelantando labores de inspección judicial entre vegetación, tierra y maleza. Algunos reportes mencionan además rastros de cabello y prendas en la escena, elementos que ahora hacen parte de la investigación.

Mientras el caso sigue siendo materia de investigación, las imágenes difundidas desde el lugar del hallazgo han provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios han expresado su tristeza por la muerte de Yulixa Toloza y han pedido que las autoridades esclarezcan lo ocurrido lo más pronto posible.