El doloroso video de la familia de Yulixa Toloza tras hallarla sin vida

El pasado miércoles 13 de mayo, Colombia conoció el lamentable caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que, desapareció luego de someterse a una intervención estética.

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La mujer que, precisamente quería reducir algunas tallas, fue a un centro estético para el respectivo procedimiento, pero allí, todo salió mal, pues tras ser intervenida su salud empezó a verse bastante afectada.

En un video que ha circulado en redes sociales, se veía que Yulixa, luego del procedimiento, estaba muy mal y en el clip se veía que le pedían que respirara bien, pero ella se veía con un color amarillo en su rostro y que no estaba en sus cinco sentidos.

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Sin embargo, todo escaló cuando ella desapareció, pues cámaras de seguridad registró cuando se la llevaron del centro estético casi que arrastrada, porque no se podía sostener.

Tras una semana de ardua búsqueda, encontraron a Yulixa Toloza sin vida y al confirmarse su fallecimiento, su familia reaccionó.

¿Cuál es el desgarrador video de la familia de Yulixa Toloza tras confirmarse su muerte?

El pasado martes 19 de mayo, se confirmó la muerte de Yulixa Toloza, pues las autoridades y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, revelaron que su cuerpo fue hallado en una carretera de Apulo, Cundinamarca.

Sale a la luz desgarrador video de Yulixa Toloza tras confirmarse su muerte. (Foto: Freepik)

Luego de conocerse esta lamentable noticia, su familia reaccionó en redes sociales y con dolor, compartieron en un video varios de los momentos que vivieron con Yulixa.

Este es el caso de Itala Aguayo, sobrina de la mujer fallecida, quien recopiló en un clip varios momentos con su tía, describiendo lo amorosa, lo pura y el gran ser humano que fue.

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Pues Yulixa era una mujer cálida que siempre estuvo para su familia y quien como se ve en el video, siempre tenía una gran sonrisa para dar. Además, Itala reveló que su llegó a su familia a los dos años.

¿Qué se sabe de la muerte de Yulixa Toloza?

Mientras se buscaba a Yulixa Toloza, se conocieron varios videos que dejaron en evidencia cómo fue que la mujer de 52 años fue sacada del centro estético.

Familia de Yulixa Toloza conmueve con video tras hallazgo de su cuerpo. (Foto: Freepik)

Así mismo, días después de este momento, el carro en el que fue transportada fue hallado en Cúcuta, en un garaje ubicado en el municipio Los Patios.

Tras encontrar su cuerpo, en Venezuela capturaron a tres presuntos responsables de su fallecimiento y según informes, serán juzgados en su país. Estas personas serían los propietarios y administradores del centro estético en donde Yulixa fue intervenida.