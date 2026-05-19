Hallan sin vida a Yulixa Toloza tras desaparecer luego de operación estética: Claudia Serrato reaccionó

El caso de Yulixa Toloza había generado conmoción y preocupación en redes sociales durante los últimos días, luego de conocerse que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino en Bogotá.

La incertidumbre sobre su paradero mantuvo atentos a usuarios en internet, quienes esperaban noticias positivas sobre la mujer.

Sin embargo, en horas de la tarde del 19 de mayo, Noticias RCN confirmó que una mujer hallada sin vida en una vía de Apulo, Cundinamarca, correspondería a Yulixa Toloza.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la de Claudia Serrato, reconocida por ser la mánager de Lina Tejeiro y otras celebridades colombianas.

Hallazgo de Yulixa Toloza genera dolor en redes: Claudia Serrato dejó emotivo mensaje (Foto freepik)

¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?

La desaparición de Yulixa Toloza fue reportada el pasado 13 de mayo, luego de que la mujer se realizara un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá.

Según la información conocida hasta el momento, la joven habría ingresado al lugar para practicarse una liposucción.

Horas después, una amiga que la acompañaba grabó un video en el que Yulixa aparecía desorientada y con dificultades para respirar tras salir del procedimiento.

La situación generó preocupación inmediata, por lo que la acompañante pidió que la mantuvieran bajo observación por más tiempo dentro del lugar.

De acuerdo con el relato entregado por la amiga, los trabajadores aceptaron inicialmente, pero le solicitaron que saliera a buscar algunas pertenencias personales de Yulixa. Cuando regresó, aseguró que el establecimiento estaba vacío y que no había rastro de la mujer.

Posteriormente, comenzó a circular un video en redes sociales donde presuntamente se vería a Yulixa siendo trasladada por dos personas fuera del lugar.

Días después, Noticias RCN confirmó el hallazgo de un cuerpo en una vía de Apulo, Cundinamarca, que correspondería a la mujer desaparecida.

Conmoción por muerte de Yulixa Toloza tras desaparecer luego de una “lipo” en un establecimiento clandestino. (Foto Freepik)

¿Cómo reaccionó Claudia Serrato a la noticia?

Tras conocerse la información, diferentes usuarios expresaron tristeza e indignación en redes sociales.

Entre las reacciones estuvo la de Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, quien comentó la publicación de Noticias RCN.

La empresaria, quien actualmente atraviesa un tratamiento por cáncer de mama, escribió un corto pero emotivo mensaje acompañado de emojis de tristeza y corazón roto.

“💔🥺 Dios !!!”

Mientras tanto, en redes sociales continúan los mensajes de solidaridad hacia la familia de Yulixa Toloza y los llamados para que el caso sea investigado y se esclarezcan los hechos.