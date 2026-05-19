Mariana Zapata destapó incómoda verdad sobre su amistad con Beba: ¿qué reveló?

La reciente eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tras su salida, se avivó aún más la polémica que generó su cercanía con Juanda Caribe, un tema por que el que ha sido fuertemente criticada.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Beba tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Además de la controversia por Juanda Caribe, otro los temas que ha causado bastante interés es su amistad con Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, pues no es un secreto que, lo que comenzó como uno de los vínculos más sólidos de la competencia, terminó convirtiéndose en uno de los principales conflictos de los últimos días.

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Y es que, de acuerdo con Mariana, pese a que consideraba a Beba como su amiga al interior del reality, luego de que la joven se reintegró a la competencia sí percibió un cambio en su actitud y manera de comportarse.

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"Pero ella entró con una actitud muy diferente, yo se lo dije siendo su amiga, yo le dije, qué te pasa, yo te estoy diciendo cualquier cosa y sientes que te estoy at4cando", señaló la antioqueña.

Incluso, Zapata aseguró el mismo Valentino le decía en su momento a Beba que si ella pretendía estar cohibida al interior de la casa, no se iba a disfrutar completamente el juego.

Mariana se sinceró sobre su amistad con Beba en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Mariana Zapata sobre sus diferencias con Beba?

Además de confesar que sintió cierto cambio de su excompañera, la creadora de contenido paisa también admitió que se desilusionó de ella luego de escuchar algunas cosas no tan positivas.

"Ella me dijo que mi gente no la apoyó, que ella salió siendo muy funada", agregó Mariana insinuando que, muy seguramente Beba sintió rabia de que su fandom no la apoyara, sin embargo, durante la entrevista mencionó que ese no era su problema.

Esto dijo Mariana sobre su amistad con Beba en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con lo que ha dicho la exparticipante en las entrevistas, aunque semanas atrás consideraba a Beba su amiga, hoy no está interesada en cultivar ningún tipo de relación con ella, más aún cuando justo un día antes de ser eliminada, ambas protagonizaron una tensa discusión.