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Alexa Torrex impactó al revelar las secuelas que le dejó La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrrex se sinceró frente a un tema del que antes no había hablado en redes, dejando a la vista qué ha sido lo más difícil de volver a la realidad.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex habló de las secuelas que le dejó La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Aunque ya pasaron más de dos semanas desde la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, la joven cucuteña continúa acaparando la atención en redes sociales, pues con frecuencia, aparece para entretener con su contenido y hablar de lo que fue su experiencia en el reality de convivencia.

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¿Qué secuelas le dejó La casa de los famosos Colombia a Alexa Torrex?

Y es que, en medio del interés que sigue provocando la exparticipante, recientemente dio a conocer cuáles fueron justamente esas secuelas que le dejó la participación en el programa, dejando entrever que, aunque fue una gran oportunidad, hay ciertos temas de los que casi no se habla.

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"La verdad muy agradecida con la vida, con el programa, con todos ustedes, me han salido muchas cosas, más bien el problema... les cuento que estoy tratando otra vez de comer, el estómago se me cerró mucho en La casa de los famosos", fueron las palabras de la joven cucuteña.

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¿Qué reveló Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Según lo comentó, desde su salida de esta tercera temporada, le ha costado volver a conciliar el sueño y recuperar el apetito que tenía antes de su inmersión en la casa más famosa del país.

"Aparte del reconocimiento, esto también deja un tipo de secuela, entonces sepan que ya me estoy comiendo todo el almuerzo que me sirven, acá tengo a Cata que es mi asistente y ella es la que me dice Alexa todo el pollo", mencionó la creadora de contenido.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reveló que ha sido lo más difícil de estar en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Torrex dio a conocer que tendrá que suplementarse, pues señaló que se siente muy delgada y que, además de empezar a cuidarse con su alimentación, también empezará a entrenar, "estoy orgullosa de mí".

Entre tanto, la influencer y cantante sigue entreteniendo a su comunidad y siendo tema de conversación en redes, pues desde su salida se ha mostrado activa en sus plataformas y ha desatado todo tipo de comentarios frente a la posibilidad de una relación más adelante con Tebi Bernal.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex se sinceró respecto a qué le dejó La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
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