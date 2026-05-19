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Esposo de Beba sufrió accidente al interior de La casa de los famosos Colombia: así reaccionó la participante

Andrés Gómez, esposo de Beba de la Cruz, vivió desafortunado momento durante su visita en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia.
Andrés Gómez sufrió accidente en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Andrés Gómez, esposo de Valerie de la Cruz, quien por estos días se encuentra de visita en La casa de los famosos Colombia, recientemente causó preocupación luego de que sufriera un accidente a pocas horas de su ingreso a la casa más famosa del país.

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¿Cuál fue el accidente que sufrió el esposo de Beba en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con lo registrado por las cámaras del reality de convivencia, todo se dio luego de que algunos participantes decidieran hacerle una broma a Andrés, por lo que en conjunto se fueron al baño para darle la bienvenida a la casa, sin embargo, segundos después de abordarle mientras estaba al interior de un baño, todos fueron sorprendido tras darse cuenta de que sufrió un accidente mientras estaba adentro.

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Y es que, luego de ser sorprendido, Gómez salió de este lugar mostrándole a Beba la herida que, sin querer, le provocó la puerta, específicamente la parte con la que se asegura, "Casi me c0rto la cabeza con esto", señaló el hombre.

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Lo anterior, como era de esperarse, llevó a que Beba se preocupara por su esposo, por lo que de inmediato se acercó para observar con detalle y revisar qué tan grave había sido el accidente.

"Aquí me han tachado de torpe mejor dicho, este hombre me gana, a mí esto no me había pasado, el man entró al baño y yo me imagino que esto fue así, te ibas a levantar y sácata", dijo la participante.

¿Qué le pasó al esposo de Beba al interior de La casa de los famosos Colombia?

Según lo explicó él mismo, el incidente no ocurrió cuando se fue a levantar, todo lo contrario, de dio justo cuando fue a sentarse, por lo que Beba nuevamente intervino para explicarle al público qué fue lo que sucedió.

"El man casi se abre la cabeza en el baño, se fue a sentar y se dio con el cosito que se cierra", agregó.

Y aunque Beba estuvo insistida en revisar con detalle la zona afectada, Andrés también le insistió en que no fue nada del otro mundo, descartando así que lo ocurrido afortunadamente no pasó a mayores.

 

Casi me corto la cabeza con esto,

Beba se mostró preocupada y empezó a revisarle la cabeza

Aquí me han tachado de torpe mejor dicho, este hombre me gana, a mí esto no me habia pasado, el man entró al baño y yo me imagino que esto fue así, te ibas a levantar y sácata

él dice qye cuando se fue a sentar

el man casi se abre la cabeza en el baño, se fue a sentar y se dio con el cosito que se cierrta, beba le dice que está inaugurado, él dice que fue poquito

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