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Mariana Zapata reveló la promesa que Juanda Caribe le hizo tras su eliminación: ¿de qué se trata?

Mariana Zapata rompió el silencio para dar a conocer cuál fue la promesa que Juanda Caribe le hizo y que pocos conocían.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Mariana Zapata sobre la promesa que Juanda Caribe le hizo. Foto | Canal RCN.

La reciente eliminación de Mariana Zapatade La casa de los famosos Colombia, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales y entre los seguidores del programa, especialmente por las declaraciones que ha hecho la joven respecto a la cercanía que se dio con Juanda Caribe.

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¿Cuál fue la promesa que Juanda Caribe le hizo a Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que la ahora exparticipante concedió al programa Buen día Colombia del Canal RCN, se mostró abierta a responder todo tipo de preguntas relacionas con su participación en el reality y por su puesto, sobre un tema que sigue causando interés y es lo que sucedió entre ella y Juanda.

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Y es que, según lo dio a conocer la modelo y empresaria antioqueña, antes de que se diera su salida de esta tercera temporada, el barranquillero le hizo una promesa sin importar cómo estuvieran las cosas afuera del juego.

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De acuerdo con Mariana, su excompañero le dijo que, en caso de que fuera ella la eliminada, la elegiría como su Jefe de campaña, un rol que cada uno de los semifinalistas necesita en esta recta final de la competencia.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata reveló la promesa que Juanda Caribe le hizo. Foto | Canal RCN.

¿Mariana Zapata confirmó que será la Jefe de campaña de Juanda Caribe?

Durante este espacio, la exparticipante confesó que, espera que el barranquillero cumpla con la promesa que le hizo, dejando claro que por ahora desconoce si finalmente optará por ella para que sea la encargada de asesorarlo y orientarlo en estas últimas semanas que quedan de juego.

Respecto a cuándo será el ingreso de los llamados Jefes de campaña a La casa de los famosos Colombia, cabe señalar que el Jefe no ha revelado mayores detalles de cuándo se dará el tan esperado momento, sin embargo, teniendo en cuenta que falta poco para conocer a los cuatro finalistas, seguramente en pocos días se conocerán todos los pormenores.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata reveló si será la Jefe de campaña de Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Frente a la cercanía que surgió con Juanda, la creadora de contenido fue honesta al decir que, por ahora, no tiene claro qué pasará entre los dos, pues esa respuesta la tendrá tan pronto él también salga del reality.

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