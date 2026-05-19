Mariana Zapata habla de Sheila Gándara tras La casa de los famosos Colombia

El pasado domingo 17 de mayo, Mariana Zapata se convirtió en la eliminada de la semana dieciocho de La casa de los famosos Colombia y tras su salida, ha respondido preguntas sobre su participación.

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Por un lado, habló de su amistad con Beba y respondió si volvería a ser su amiga, o si solucionarían lo que pasó dentro de la competencia, pero afuera en la vida real.

Por otro lado, habló de su cercanía con Juanda Caribe y se enteró que le dicen “la moza de Colombia”, por lo que reaccionó, revelando que entre ella y el humorista nunca pasó nada que se definiera como infidelidad.

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Así mismo, Mariana Zapata sorprendió al mencionar a Sheila Gándara, al reiterar cómo se vivió su relación con Juanda dentro del programa de la vida en vivo.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Sheila Gándara tras su eliminación de La casa de los famosos?

Como es de costumbre tras cada eliminación de La casa de los famosos Colombia, los exparticipantes llegan al programa matutino ‘Buen día, Colombia’ para hablar sobre su paso por la competencia.

La reacción de Mariana Zapata al hablar de Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

Mariana Zapata se pronunció sobre su cercanía con Juanda Caribe y así mismo, cómo se siente ahora con ese shippeo tras salir del reality de la vida en vivo, por lo que pidió una intervención en vivo y en directo para hacer algunas aclaraciones.

La influenciadora no nombró a Sheila Gándara con nombre propio, pero se refirió como “ella”, diciendo que se enteró que le terminó a Juanda Caribe antes de que su relación fuera más cercana.

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“Yo me enteré de que ‘ella’ le terminó antes de que él y yo nos vinculáramos. Ella decidió terminar antes la relación”, dijo.

¿Mariana Zapata le dio explicaciones Sheila Gándara?

Mariana Zapata, tras referirse a Sheila Gándara, aclaró que, ella nunca tuvo nada con Juanda Caribe más que una amistad en La casa de los famosos Colombia, que, nunca se besaron y que nunca durmió con él.

Mariana Zapata genera revuelo tras pronunciarse sobre Sheila Gándara. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, mencionaron el beso que hubo en la competencia, pero dijo que fue por una dinámica con Karina García y que jamás trascendió esa cercanía más allá de una amistad.

Con esto, Zapata se habría justificado, al reiterar que no pensó que por fuera se estuvieran viendo tan “amorosos”, ya que entre ellos eran su apoyo y adentro se sentía todo diferente.