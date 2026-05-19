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Mariana Zapata reaccionó al saber que le dicen la “amante de Colombia” tras La casa de los famosos

Mariana Zapata dejó clara su postura al reaccionar cuando se enteró de que le dicen “la moza de Colombia” tras La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mariana Zapata no se quedó callada tras ser llamada la “amante de Colombia”
Mariana Zapata responde a quienes la llaman la “amante de Colombia”. (Foto/ Canal RCN)

Durante la semana dieciocho de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata se convirtió en la eliminada y tras su salida, el público ha esperado sus palabras sobre toda la polémica que se formó dentro del reality.

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Siendo precisos, la controversia sobre su cercanía con Juanda Caribe en el programa sigue dando de qué hablar y ella ya lo sabe, por lo que se refirió al tema directamente en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’.

Por eso mismo, la influenciadora dio de detalles sobre su participación y así mismo, sobre sus últimas palabras en la conexión con sus excompañeros y explicó por qué le dio ese mensaje al humorista.

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Entre otras cosas, Mariana explicó cómo se ha sentido tras su salida del programa y cómo resultó su relación con Beba.

¿Qué dijo Mariana Zapata tras ser acusada por ser la amante de Juanda Caribe en La casa de los famosos?

Mariana Zapata llegó a ‘Buen día, Colombia’ en la mañana del martes 19 de mayo y ahí estuvo hablando de su shippeo con Juanda Caribe, por lo que mencionó que ya sabe que le están diciendo “la moza de Colombia”.

Mariana Zapata rompe el silencio sobre el apodo que le pusieron en redes
(Foto/ Canal RCN)

Al decirlo, Mariana lo dijo con tranquilidad, sin verse afectada, pues ha dicho que está feliz y tranquila tras su salida, pero sin omitir que conoce cómo está la situación de su imagen tras la cercanía con el humorista en la competencia.

Además, dijo que entre los dos nunca pasó nada, ni un beso o más acercamientos, como dormir junto a él.

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Sin dar mucho detalle sobre el tema, la influenciadora dejó claro que, sabe lo que está pasando y por eso mencionó también por qué le dijo ese mensaje a Juanda en su última conexión.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre las palabras que le dijo a Juanda Caribe en su última conexión?

En su última conexión en La casa de los famosos Colombia tras ser eliminada, Mariana Zapata se dirigió directamente a Juanda Caribe y le dijo que “ella cuidaba y estaría para él”, precisamente por eso le preguntaron qué significaba ese mensaje.

Mariana Zapata responde a quienes la llaman la “amante de Colombia”
Mariana Zapata rompe el silencio sobre el apodo que le pusieron en redes. (Foto/ Canal RCN)
Mariana Zapata rompe el silencio sobre el apodo que le pusieron en redes
Mariana Zapata no se quedó callada tras ser llamada la “amante de Colombia”. (Foto/ Canal RCN)

En ‘Buen día, Colombia’, la exparticipante respondió cuál el significado de esas palabras y dijo que, eso ya lo había escuchado de Juanda, quien precisamente se lo había dicho a ella.

Por eso, justificó que repitió esas palabras para darle apoyo en gratitud a su cercanía en el reality.

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