Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta: ¿qué aportan estas bebidas?

Isabella Ladera mostró que toma jugos verdes en ayunas y, desde entonces, muchos buscan conocer sus beneficios nutricionales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta
Isabella Ladera habla de incluir jugos verdes en su dieta / (Foto de AFP y Freepik)

Las rutinas de bienestar que comparten algunas figuras en redes sociales suelen generar interés entre quienes buscan hábitos diferentes para comenzar el día. En esta ocasión, fue Isabella Ladera quien llamó la atención en redes.

Artículos relacionados

¿Qué beneficios tienen los jugos verdes que consume Isabella Ladera?

La influencer venezolana Isabella Ladera ha compartido en plataformas como TikTok e Instagram parte de sus hábitos diarios, entre ellos el consumo de jugos verdes en ayunas.

Aunque Isabella Ladera no es especialista en nutrición, este tipo de bebidas también se ha vuelto común entre figuras que comparten contenido sobre bienestar y hábitos saludables.

¿Qué beneficios tienen los jugos verdes que consume Isabella Ladera?
Isabella Ladera ha revelado qué jugos verdes consume / (Foto de Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué beneficios tiene tomar jugos verdes?

Entre los beneficios que suelen atribuirse a estas bebidas está el apoyo al sistema digestivo. Ingredientes como el pepino, el apio o las hojas verdes pueden contribuir al tránsito intestinal y ayudar a disminuir la sensación de inflamación abdominal durante las mañanas.

¿Qué beneficios tiene tomar jugos verdes?
Estos son los beneficios de tomar jugos verdes / (Foto de Freepik)

Además, estos jugos contienen vitaminas y minerales presentes en verduras y frutas frescas. Por esa razón, algunas personas afirman que pueden aportar energía natural al inicio del día, especialmente cuando se consumen como complemento de una alimentación balanceada.

Uno de los temas más comentados alrededor de los jugos verdes tiene que ver con el aspecto de la piel y el bienestar digestivo. Las espinacas, el pepino y otros vegetales verdes contienen antioxidantes y vitaminas como la A y la C, nutrientes que suelen relacionarse con el cuidado de la piel.

Sin embargo, nutricionistas afirman que estas bebidas no reemplazan comidas completas. Aunque aportan nutrientes, el proceso de licuado o extracción puede disminuir parte de la fibra natural de los vegetales, por lo que recomiendan acompañarlos de una alimentación variada.

Artículos relacionados

¿Cómo preparar un jugo verde inspirado en la rutina de Isabella Ladera?

Quienes buscan incorporar esta bebida a sus mañanas suelen optar por recetas sencillas con ingredientes fáciles de conseguir. Una de las combinaciones más conocidas incluye apio, pepino, espinaca y un toque de limón para aportar frescura.

Algunas personas también agregan manzana verde o jengibre, dependiendo de sus preferencias. Los expertos recomiendan evitar el exceso de azúcar añadida y consumir estos jugos como complemento, no como sustituto de las comidas principales.

Las publicaciones de Isabella Ladera sobre sus rutinas continúan generando conversación en redes sociales, especialmente entre quienes buscan ideas relacionadas con bienestar y alimentación cotidiana.

¿Cómo preparar un jugo verde inspirado en la rutina de Isabella Ladera?
Así puedes preparar tus jugos verdes / (Foto de Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?

En medio de una reciente publicación que compartió Caterin Escobar, te explicamos los beneficios de hacer ejercicio.

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal comparte algunas claves para tener una alimentación saludable.

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve? Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve?

Yaya Muñoz confesó cuál es la bebida que le ha ayudado a tener beneficios en cuanto a su salud tras complicaciones en el colón.

Lo más superlike

Fariana recordó a Totó la Momposina. Talento nacional

Fariana reaccionó al fallecimiento de Totó la Momposina y destacó su legado en la música; esto dijo

Fariana recordó a Totó la Momposina como inspiración y agradeció su aporte al folclor colombiano tras su fallecimiento.

Mariana Zapata no se quedó callada tras ser llamada la “amante de Colombia” La casa de los famosos

Mariana Zapata reaccionó al saber que le dicen la “amante de Colombia” tras La casa de los famosos

Profesor falleció frente a sus alumnos. Viral

EN VIDEO: Profesor colombiano falleció frente a sus alumnos mientras cantaba en el Día del Maestro

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio