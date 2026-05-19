Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta: ¿qué aportan estas bebidas?

Las rutinas de bienestar que comparten algunas figuras en redes sociales suelen generar interés entre quienes buscan hábitos diferentes para comenzar el día. En esta ocasión, fue Isabella Ladera quien llamó la atención en redes.

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¿Qué beneficios tienen los jugos verdes que consume Isabella Ladera?

La influencer venezolana Isabella Ladera ha compartido en plataformas como TikTok e Instagram parte de sus hábitos diarios, entre ellos el consumo de jugos verdes en ayunas.

Aunque Isabella Ladera no es especialista en nutrición, este tipo de bebidas también se ha vuelto común entre figuras que comparten contenido sobre bienestar y hábitos saludables.

Isabella Ladera ha revelado qué jugos verdes consume / (Foto de Freepik)

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¿Qué beneficios tiene tomar jugos verdes?

Entre los beneficios que suelen atribuirse a estas bebidas está el apoyo al sistema digestivo. Ingredientes como el pepino, el apio o las hojas verdes pueden contribuir al tránsito intestinal y ayudar a disminuir la sensación de inflamación abdominal durante las mañanas.

Estos son los beneficios de tomar jugos verdes / (Foto de Freepik)

Además, estos jugos contienen vitaminas y minerales presentes en verduras y frutas frescas. Por esa razón, algunas personas afirman que pueden aportar energía natural al inicio del día, especialmente cuando se consumen como complemento de una alimentación balanceada.

Uno de los temas más comentados alrededor de los jugos verdes tiene que ver con el aspecto de la piel y el bienestar digestivo. Las espinacas, el pepino y otros vegetales verdes contienen antioxidantes y vitaminas como la A y la C, nutrientes que suelen relacionarse con el cuidado de la piel.

Sin embargo, nutricionistas afirman que estas bebidas no reemplazan comidas completas. Aunque aportan nutrientes, el proceso de licuado o extracción puede disminuir parte de la fibra natural de los vegetales, por lo que recomiendan acompañarlos de una alimentación variada.

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¿Cómo preparar un jugo verde inspirado en la rutina de Isabella Ladera?

Quienes buscan incorporar esta bebida a sus mañanas suelen optar por recetas sencillas con ingredientes fáciles de conseguir. Una de las combinaciones más conocidas incluye apio, pepino, espinaca y un toque de limón para aportar frescura.

Algunas personas también agregan manzana verde o jengibre, dependiendo de sus preferencias. Los expertos recomiendan evitar el exceso de azúcar añadida y consumir estos jugos como complemento, no como sustituto de las comidas principales.

Las publicaciones de Isabella Ladera sobre sus rutinas continúan generando conversación en redes sociales, especialmente entre quienes buscan ideas relacionadas con bienestar y alimentación cotidiana.