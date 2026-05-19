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Fariana reaccionó al fallecimiento de Totó la Momposina y destacó su legado en la música; esto dijo

Fariana recordó a Totó la Momposina como inspiración y agradeció su aporte al folclor colombiano tras su fallecimiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Fariana recordó a Totó la Momposina.
Fariana recordó a Totó la Momposina tras su fallecimiento. (Foto de Totó la Momposina: Kevork Djansezian/AFP) (Foto de Fariana: Canal RCN)

Fariana reaccionó al fallecimiento de la cantante y compositora Totó la Momposina.

Fariana mostró su tristeza en redes sociales.
Fariana mostró su tristeza en redes sociales por el fallecimiento de Totó la Momposina. (Foto: Jaydee Lee/AFP)

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¿Qué dijo Fariana sobre el fallecimiento de Totó la Momposina?

Este 19 de mayo se conoció la noticia del sensible fallecimiento de una de las matronas del folclor colombiano a los 85 años.

La representante del Caribe colombiano murió de un infarto luego de que su salud se viera deteriorada desde el 2022, año en el que realizó su última presentación en el Festival Cordillera.

Sonia Bazanta Vides, como era su nombre de pila, dejó un legado inconmensurable en la cultura nacional, razón por la cual artistas como Fariana le rindieron un sentido homenaje, resaltando su importancia en la historia musical y la inspiración que representó para muchos cantantes.

La artista expresó su tristeza por la partida de Totó con unas fotografías de la fallecida en algunas de sus presentaciones, agradeciéndole por llevar las tradiciones colombianas a todos los rincones del mundo.

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¿Cuándo será el homenaje póstumo para Totó la Momposina?

Además, se anunció que el próximo 27 de mayo se realizará un homenaje en el Capitolio Nacional para recordar el legado artístico de la cantante y su trabajo alrededor de la música folclórica del Caribe colombiano.

“Gracias por tu infinito legado @totolamomposinaoficial Eres y serás nuestra reina por siempre. Gracias por ser la inspiración más grande de la familia y por llevar nuestro folclor al mundo. Vuela muy alto. Mucha fuerza para toda la familia. Te amaremos por siempre. NUESTRO ORGULLO”, escribió Fariana en su publicación.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y gratitud hacia la artista, convirtiendo su nombre en tendencia nacional.

La partida de Totó la Momposina no solo enluta a la música, sino que también deja un vacío en la identidad cultural de Colombia, pues su voz fue símbolo de resistencia, tradición y orgullo.

Su trabajo permitió que los ritmos del Caribe colombiano, como la cumbia y el bullerengue, fueran reconocidos internacionalmente.

A lo largo de su carrera, llevó la música tradicional a escenarios de Europa, América y Asia, convirtiéndose en embajadora cultural de Colombia.

Su voz, potente y llena de matices, se convirtió en un símbolo de identidad para comunidades que vieron en ella la representación de su historia y sus tradiciones.

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