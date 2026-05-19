Mariana Zapata habló claro sobre su futuro con Juanda Caribe, ¿oficializarán su relación?
Conoce todos los detalles sobre lo que dijo Mariana Zapata acerca de su futuro con Juanda Caribe: ¿oficializarán su relación?
Tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Mariana Zapata habló sin rodeos sobre el futuro de su relación con Juanda Caribe y aclaró si existe la posibilidad de que ambos oficialicen su romance una vez él salga del reality. Además, habló sobre el calificativo que ha recibido en las últimas semanas y envió puya a Alexa Torrex.
¿Mariana Zapata planea formalizar su relación con Juanda Caribe? Esto dijo
En medio de la conversación, Nicolás Arrieta le hizo a Mariana una inesperada pregunta sobre su futuro con Juanda Caribe, queriendo saber si al salir del reality oficializarían una relación sentimental.
Ante esto, la influenciadora aseguró que aún no puede responder esa pregunta y que solo lo sabrá cuando ambos estén afuera del programa y puedan conocerse en otro contexto.
“Es que no sé, porque lo tengo que conocer a él de otra manera acá afuera y ver si yo tendría algo con él, porque adentro, aunque se vio así, yo no lo veía así. O sea, no es como que yo sienta que voy a ser su mujer, su novia, o sea, no”.
También se refirió a los señalamientos que ha recibido desde que inició su cercanía con el barranquillero, donde la han calificado de “moza”.
“Tampoco he sido la moza, porque no me he acostado con él ni nada, pero la verdad no sé qué pasará con él, ya miraremos”.
¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal?
En medio de la conversación, los presentadores plantearon que Mariana Zapata ha sido juzgada por su acercamiento con Juanda Caribe, mientras que el barranquillero no ha recibido la misma señalación.
Ante esto, la paisa consideró que también le parecía injusto que ambos fueran cuestionados, teniendo en cuenta que Alexa Torrex y Tebi Bernal sí mantuvieron una relación cuando ambos tenían compromisos fuera del programa.
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“Me parece raro, hay personas a las que se les aplaude y a otras no, y no entiendo. Por ejemplo, en su momento Alexa y Tebi tenían pareja afuera y eso sí lo apoyaron”.