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Yuli Ruiz reveló la razón por la que no volvería con Alejandro Estrada: "No soy plato de segunda mesa"

Yuli Ruiz sorprendió al descartar reconciliación con Alejandro Estrada y explicar su evolución personal y sentimental.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yuli Ruiz dice que no volvería con Alejandro Estrada.
Yuli Ruiz dice que no volvería con Alejandro Estrada. (Fotos: Canal RCN)

Yuli Ruiz reveló si regresaría con su ex Alejandro Estrada a portas de conocer los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3.

Yuli Ruiz no regresaría con Alejandro Estrada.
Yuli Ruiz no regresaría con Alejandro Estrada por "tóxico". (Foto: Canal RCN)

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¿Yuli Ruiz le daría una segunda oportunidad a Alejandro Estrada cuando termine La casa de los famosos Colombia 3?

La exparticipante respondió varias preguntas incómodas en las que habló de sus relaciones sentimentales.

Ruiz dijo que es una mujer insuperable y que todos los hombres que han pasado por su vida siempre la recuerdan.

Asimismo, la modelo aseguró que no le gustaría volver con el actor cucuteño, pues lo considera un hombre tóxico, y dejó claro que siempre es la oficial en las relaciones, ya que no le gusta ser plato de segunda mesa.

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Además, confesó que hace unos años también era tóxica al punto de revisar el celular de su pareja, algo que no volvería a hacer porque lo considera producto de la inmadurez y la inseguridad.

Yuli sigue reaccionando a los sucesos de la casa más famosa del país, que ya tiene nuevo inquilino en la habitación del poder: precisamente Alejandro Estrada, quien ganó su primera prueba de líder de la competencia y lo hizo ante la mirada y compañía de su hijo Thomas, quien se encuentra de visita por esta semana en el programa.

Aunque se llevó el liderato, esta semana no habrá inmunidad, por lo que todos deben luchar por su cupo en la gran final.

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¿Por qué los familiares de los participantes se quedarán esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Los famosos estarán con sus familiares toda la semana y deberán competir con su ayuda para poder obtener los poderes que aún quedan en juego.

La presencia de los familiares ha dado un aire distinto a la competencia, mostrando facetas más personales de los participantes y generando momentos emotivos que contrastan con la presión del juego.

La expectativa crece entre los seguidores, quienes esperan conocer pronto a los finalistas de esta tercera temporada.

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