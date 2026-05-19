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Johanna Fadul reaccionó al nacimiento de la hija de Sara Corrales: “El momento más perfecto”

Johanna Fadul compartió un emotivo mensaje tras el nacimiento de Mila, la hija de Sara Corrales y Damián Pasquini.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Johanna Fadul reaccionó al nacimiento de la hija de Sara Corrales
Johanna Fadul felicitó a Sara Corrales por el nacimiento de su hija / (Foto de AFP y Canal RCN)

La llegada de Mila, la primera hija de Sara Corrales y Damián Pasquini, generó múltiples reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento que comentaron la publicación compartida por la actriz en Instagram.

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¿Cuándo fue el nacimiento de la hija de Sara Corrales?

Sara Corrales confirmó a través de sus redes sociales que su hija Mila nació el 17 de mayo a las 12:17 a.m. La actriz colombiana compartió varias imágenes junto a su pareja, Damián Pasquini, y reveló detalles sobre el momento en el que conoció a su bebé.

Sara Corrales sorprendió meses atrás al anunciar su embarazo y desde entonces había compartido algunos momentos relacionados con la etapa de gestación. Ahora, con el nacimiento de Mila, la actriz volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores.

¿Cuándo fue el nacimiento de la hija de Sara Corrales?
Sara Corrales dio la bienvenida a Mila, su primera hija / (Foto de AFP y Freepik)

Las imágenes compartidas mostraron a la pareja acompañando a la recién nacida en sus primeras horas de vida. Internautas afirmaron que el mensaje publicado por Sara Corrales reflejó la emoción que vivió junto a su familia durante el nacimiento de su hija.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre el nacimiento de su hija?

En la publicación realizada en Instagram, Sara Corrales compartió un mensaje donde habló sobre las emociones que experimentó tras la llegada de Mila.

Además, Sara Corrales expresó que durante meses imaginó cómo sería el momento de conocer a su hija, aunque aseguró que nada la preparó para lo que sintió cuando finalmente la tuvo en sus brazos.

Mila Pasquini Corrales — ya estás aquí, y el mundo es otro. Los amo con todo lo que soy.

¿Qué dijo Sara Corrales sobre el nacimiento de su hija?
Sara Corrales habla sobre el nacimiento de su primera hija / (Foto de AFP y Canal RCN)

Sara Corrales también le dedicó unas palabras a Damián Pasquini y resaltó el acompañamiento que recibió de él durante el parto, asegurando que estuvo presente en cada momento del proceso y apoyándola en medio de las emociones que vivió.

La noticia rápidamente comenzó a circular en redes sociales y distintos seguidores reaccionaron a las fotografías familiares publicadas por la actriz. Además, varias figuras del entretenimiento dejaron mensajes de felicitación en la publicación.

 

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¿Qué dijo Johanna Fadul sobre la hija de Sara Corrales?

Entre las reacciones que aparecieron en la publicación de Sara Corrales estuvo la de Johanna Fadul, quien dejó un mensaje dirigido a la actriz, a Damián Pasquini y a la recién nacida.

La actriz aseguró que las imágenes compartidas reflejaban uno de los momentos más importantes de la familia y aprovechó para felicitar a la familia por la llegada de Mila.

“El momento más hermoso y perfecto retratado. FELICITACIONES NUEVOS PAPITOS solo bendiciones para los 3”, escribió Johanna Fadul en la sección de comentarios.

El mensaje llamó la atención de varios seguidores, quienes reaccionaron a las palabras de la actriz colombiana y destacaron el apoyo entre figuras del entretenimiento.

La publicación de Sara Corrales acumuló miles de interacciones pocas horas después de ser compartida. Internautas continuaron comentando las fotografías y el mensaje relacionado con el nacimiento de Mila, la primera hija de la actriz.

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