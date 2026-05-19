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Mariana Zapata reveló qué hizo con la chaqueta que Juanda Caribe le regaló

Mariana Zapata sorprendió a sus seguidores al revelar el destino que le dio a la chaqueta que le regaló Juanda Caribe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado destino de la chaqueta que Juanda Caribe le dio a Mariana Zapata
El inesperado destino de la chaqueta que Juanda Caribe le dio a Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).

Tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata sorprendió al revelar qué decisión tomó con la chaqueta que le regaló Juanda Caribe minutos antes de abandonar la competencia. La creadora de contenido habló sobre el significado del detalle y contó qué hizo con la prenda después del reality.

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¿Qué hizo Mariana Zapata con la chaqueta que le regaló Juanda Caribe?

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, Buen día, Colombia, Mariana Zapata fue consultada sobre varias situaciones que ocurrieron durante su participación en La casa de los famosos Colombia, entre ellas su salida del reality.

Mariana Zapata cuenta el inesperado final de la chaqueta que le dio Juanda Caribe
Mariana Zapata cuenta el inesperado final de la chaqueta que le dio Juanda Caribe. (Foto Canal RCN).

En ese momento, cuando quedó sola con Juanda Caribe en la sala de eliminación y se conoció que debía abandonar la competencia, el barranquillero la sorprendió con un inesperado detalle: su chaqueta.

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El creador de contenido decidió quitársela y dársela a Mariana Zapata, quien en ese instante llevaba un vestido y no tenía nada con qué cubrirse del frío al salir del programa.

Por eso, los presentadores le preguntaron qué había pasado con la prenda, que llamó la atención en redes sociales por el gesto de Juanda. Ante esto, Mariana respondió, sin dar mayores detalles, que aún la tenía guardada en su maleta.

“Ah, sí, la tengo en la maleta, la estoy empacando”.

¿Qué pasó con la chaqueta de Juanda Caribe? Mariana Zapata rompe el silencio
¿Qué pasó con la chaqueta de Juanda Caribe? Mariana Zapata rompe el silencio. (Foto Canal RCN).

¿Mariana Zapata y Juanda Caribe presentían que ella sería eliminada?

El gesto de la chaqueta, además, habría sido planeado por el participante, pues según comentó Mariana, tanto ella como Juanda presentían que ella sería la eliminada de ese ciclo.

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“Él sabía que yo me iba, yo sabía que yo me iba. Yo ya sabía que Alejo estaba súper fuerte, Tebi también, Alexa los estaba apoyando… Y estábamos Juanda y yo, las votaciones se iban a dividir, y la discusión con Beba… pasó de todo”.

Tras el gesto, Mariana decidió expresarle a Juanda Caribe, en su última conexión, que estaría para él pese a la distancia.

“Es que Juanda me decía a mí cuatro palabras: ‘te quiero, te creo, confío en ti, yo nunca abandono’. Y yo se las dije a él en la última conexión”.

 

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