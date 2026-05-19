Una reciente reacción de Andreina Fiallo volvió a generar revuelo en redes sociales sobre una posible reconciliación con su expareja Fredy Guarín.

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¿Cuál fue la reacción de Andreina Fiallo a reflexión de Fredy Guarín?

Desde hace unos meses, los rumores de una posible reconciliación entre ambos cada vez toman más fuerza tras varios detalles que han compartido en redes sociales.

Fredy Guarín compartió en sus redes sociales una publicación en la que habla sobre superación personal y algunas reflexiones, en las que compartió frases como:

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“Despertar con tranquilidad de hacer lo correcto, con la fe de que lo mejor vendrá y con la satisfacción de marcar un nuevo camino de bendición para los míos…”.

Este mensaje lo compartió junto a una imagen suya en la que aparece con una ligera sonrisa, mientras que algunos detalles en sus ojos, que lucían más radiantes, llamaron la atención de los usuarios.

En otra imagen se muestra un comedor y, de fondo, un lugar tranquilo lleno de naturaleza: “Solo por hoy elijo vivir, solo por hoy elijo la paz…”.

Tras la publicación, Andreina Fiallo le dio ‘me gusta’ al mensaje y esta no es la primera vez que reacciona a las publicaciones del exfutbolista. Hace unos días también comentó un video en el que Fredy presumía su atractivo físico con emojis de amor.

¿Por qué Andreina Fiallo y Fredy Guarín avivaron rumores de reconciliación?

Todo comenzó cuando a la expareja se le vio celebrando los 15 años de la hija que tienen en común y, tras el evento, se les ha visto juntos en varias imágenes.

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Además de las reacciones y comentarios en redes sociales que han llamado la atención de los usuarios, quienes rumorean que la pareja, que duró más de 10 años separada, volvió a estar junta.

Cabe recordar que su relación no terminó de buena manera, luego de la infidelidad de Fredy Guarín con Sara Uribe.

Tras las imágenes de Fredy, los comentarios no se hicieron esperar, en donde los usuarios no solo le pedían que se arreglara con Andreina, sino también con Sara Uribe:

“No solo hagas las paces con Andreina, también con Sara, porque ella también fue víctima de tus errores”.