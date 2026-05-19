Cintia Cossio reveló la millonada que paga en el colegio de su hijo y así reaccionó Aida Victoria Merlano

Cintia Cossio causó revuelo en redes sociales tras contar públicamente cuánto paga mensualmente en el colegio de su hijo Thiago, la cifra que generó una curiosa reacción de Aida Victoria Merlano.

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¿Cuánto paga Cintia Cossio en el colegio de su hijo mayor?

Recientemente, Aida Victoria Merlano se reunió con Cintia Cossio y Andy Rivera, donde realizaron una transmisión en vivo durante varias horas en la que hablaron de distintos temas relacionados con sus vidas personales y algunas experiencias.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la influencer antioqueña habló sobre algunos de los gastos que tiene actualmente en su hogar y en la educación de sus hijos.

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A la pregunta, Cintia Cossio explicó el valor que le invierte a la educación de su hijo Thiago. Tras pensarlo por un momento, reveló que paga alrededor de cuatro millones de pesos mensuales.

Como bien se conoce, Cintia es madre de dos hijos; uno de ellos tiene 10 años y el otro aún es un bebé.

Aida Victoria reaccionó impactada al escuchar cuánto paga Cintia Cossio en colegio. (Fotos: Canal RCN)

En varias ocasiones y entrevistas, la creadora de contenido antioqueña ha compartido que para ella la educación de sus hijos es uno de los temas más importantes.

¿Cuál fue la reacción de Aida Victoria tras conocer la cifra de cuánto paga Cintia Cossio por el colegio de su hijo?

Luego de escuchar la cifra, Aida Victoria Merlano reaccionó un gesto de sorpresa en su cara y repitió el valor mencionado por Cintia.

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“Cuatro millones de pesos mensuales, vea”, dijo Aida Victoria Merlano con cara de sorpresa.

Como bien se conoce, Aida Victoria Merlano también ha hablado públicamente sobre los cuidados y gastos que tiene con su hijo Emiliano, quien aún no cumple un año.

Aida Victoria reaccionó impactada al escuchar cuánto paga Cintia Cossio en colegio. (Fotos: Canal RCN)

La influencer barranquillera recientemente contó detalles sobre las condiciones que tiene preparadas para el menor, en el que mencionó que desde ya tiene un fondo de ahorro para la universidad de Emiliano.

Tras el video, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios usuarios reaccionaron sorprendidos por la cifra que reveló Cintia Cossio.

“Pues si yo tuviera ese dinero se lo daría a mis hijos, no los voy a meter a estudiar en uno público”, escribió una usuaria.