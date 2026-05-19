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Isabella Ladera reaccionó fuertemente tras preguntas sobre su hija Mía: “no tienen idea"

Isabella Ladera reaccionó a los comentarios sobre la ausencia de su hija Mía en redes sociales y respondió contundentemente.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera reaccionó contundente tras preguntas sobre su hija Mía
Isabella Ladera reaccionó contundente tras preguntas sobre su hija Mía (Foto Ivan Apfel / AFP)

Isabella Ladera volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder varias preguntas relacionadas con su hija mayor, Mía, durante una dinámica que realizó en sus historias de Instagram.

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La creadora de contenido abrió un espacio para interactuar con sus seguidores, responder dudas y compartir recomendaciones personales. Sin embargo, varios usuarios aprovecharon la oportunidad para preguntarle por la ausencia de su hija en sus historias recientes.

Las preguntas rápidamente llamaron la atención de la influencer, quien decidió responder de manera directa algunos de los comentarios.

Isabella Ladera se cansó de los comentarios sobre Mía y respondió sin filtros
Isabella Ladera se cansó de los comentarios sobre Mía y respondió sin filtros (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué pasó con Isabella Ladera en redes sociales?

Durante la dinámica de preguntas y respuestas, muchos seguidores comenzaron a comentar que extrañaban ver a Mía en las historias y publicaciones de Isabella Ladera.

La pequeña, de seis años, solía aparecer constantemente en el contenido de la venezolana, por lo que varios usuarios notaron que últimamente ya no estaba tan presente en redes.

Ante los comentarios, Isabella aclaró inicialmente que su hija se encontraba muy bien.

La influencer aseguró que la menor estaba “hermosa, perfecta, enorme e inteligente”, intentando tranquilizar a quienes preguntaban por ella.

Sin embargo, otros seguidores insistieron en el tema y comenzaron a cuestionar por qué ahora la creadora de contenido comparte más publicaciones relacionadas con su bebé y menos con Mía.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de una persona que aseguró extrañar ver a la niña como antes y le reclamó que actualmente solo sube contenido relacionado con su bebé en camino.

Otro usuario incluso le preguntó directamente si alguien le había prohibido mostrar a la menor en redes sociales.

Isabella Ladera frenó comentarios sobre su hija Mía y respondió molesta: “No tienen idea”
Isabella Ladera frenó comentarios sobre su hija Mía y respondió molesta: “No tienen idea” (Foto Ivan Apfel / AFP)

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¿Qué respondió Isabella Ladera sobre su hija Mía?

Aunque Isabella respondió varias preguntas con tranquilidad, hubo un comentario que sí le habría molestado y decidió responderlo de manera contundente.

La influencer dejó claro que las personas no conocen realmente las situaciones que pueden estar ocurriendo detrás de cámaras y pidió evitar ese tipo de comentarios.

“No hagas este tipo de comentario porque no tienes ni idea de lo que realmente puede estar pasando :)”, escribió la venezolana.

Posteriormente, Isabella reaccionó a otra pregunta donde le consultaban si la decisión de dejar de mostrar a Mía en redes era por protección a “malas energías” o porque alguien se lo habría pedido.

Aunque no explicó detalladamente las razones, sí confirmó que la menor ya no estará tan expuesta públicamente como antes.

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