Sheila Gándara mostró el resultado de su procedimiento tras comentario de Mariana Zapata: así luce

Sheila Gándara sorprendió recientemente al compartir el resultado del procedimiento estético que se realizó en medio de la polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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¿Qué procedimiento se realizó Sheila Gándara tras polémica con Juanda Caribe?

La influencer, quien es pareja del participante de La casa de los famosos Colombia, había compartido durante los últimos días varios detalles relacionados con el proceso y la recuperación; sin embargo, hasta el momento no se conocía exactamente qué intervención se había realizado, por lo que en redes sociales comenzaron a surgir diferentes especulaciones.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la doctora encargada del procedimiento explicó qué fue lo que se le realizó a Sheila y por qué el caso requería un manejo especial.

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De acuerdo con la especialista, Sheila Gándara tenía una condición llamada mama tuberosa, en la que el pecho no crece de manera redonda sino con una forma tubular.

Sheila Gándara reveló procedimiento estético y usuarios recordaron a Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Por esta razón, el procedimiento consistió no solo en la colocación de implantes para aumentar el tamaño, sino que además arreglar el inconveniente.

En el video también se pudieron observar algunas imágenes de Sheila en el quirófano y parte del resultado del antes y después del procedimiento.

Por supuesto que el resultado generó una ola de reacciones entre los seguidores de la influencer quienes elogiaron cómo quedó Sheila Gándara con emotivos mensajes.

Algunos de los comentarios se encontraban mensajes como: “Quedó preciosa, más que merecido” y “Date nena date, quedará más espectacular, y que se arrepienta el tanga Caribe”.

¿Qué relación tiene el procedimiento de Sheila con la polémica de Juanda Caribe?

El video apareció luego de que la persona que filtró los supuestos chats relacionados con Juanda Caribe se retractara públicamente y confesara haber alterado las conversaciones, que según explicó en un en vivo, correspondían al año 2017.

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Además, el video tomó fuerza luego de la salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, quien ha dado varias entrevistas tras su salida.

Sheila Gándara reveló procedimiento estético y usuarios recordaron a Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Mariana habló sobre el sentimiento que tendría hacia Juanda Caribe luego de convivir con él y que lo seguirá apoyando en esta recta final.

Asimismo, Mariana Zapata comentó que, según lo que conocía, Juanda Caribe y Sheila Gándara ya habrían terminado anteriormente y que, según la versión del participante, tenían varios inconvenientes en la relación.