Beéle se despidió de Totó La Momposina con emotivo mensaje: “Mi cantante favorita”

La muerte de Totó La Momposina continúa generando conmoción en el mundo artístico colombiano y entre miles de seguidores que crecieron escuchando su música.

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La icónica cantante, considerada una de las máximas representantes del folclor caribeño, dejó una huella imborrable en varias generaciones de artistas, quienes no han dudado en despedirla públicamente a través de redes sociales.

Uno de ellos fue Beéle, quien compartió un sentido mensaje dedicado a la artista tras confirmarse su fallecimiento el pasado 17 de mayo.

El barranquillero aprovechó sus plataformas digitales para recordar la influencia que tuvo Totó La Momposina en su vida y en su manera de sentir la música.

El sentido homenaje de Beéle a Totó La Momposina conmovió a redes (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Beéle tras el fallecimiento de Totó La Momposina?

A través de sus redes sociales, Beéle publicó un emotivo mensaje donde dejó claro el cariño y admiración que sentía por la cantante costeña.

El artista aseguró que Totó La Momposina ha sido una de sus mayores inspiraciones musicales y la describió como su cantante favorita del folclor tanto de Colombia como del mundo.

Asimismo, expresó que la música de la artista marcó profundamente su infancia y su identidad como caribeño.

En su mensaje, Beéle destacó cómo las canciones de Totó le enseñaron a sentir la música “con carácter y a flor de piel”, además de fortalecer el orgullo que siente por sus raíces.

“Mi cantante favorita del folclor de mi tierra y del mundo, quien me sigue inspirando hoy y siempre a seguir sintiendo la música con carácter y a flor de piel”, escribió el cantante.

También aseguró que las canciones de Totó forman parte de su historia y de su amor por la cultura del Caribe colombiano.

Finalmente, cerró su mensaje deseándole un descanso en paz a la artista.

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¿Qué le pasó a Totó La Momposina?

La reconocida cantante falleció el pasado domingo 17 de mayo a los 85 años, acompañada por su hija y sus nietos.

Según la información conocida, la artista murió a causa de un infarto de miocardio relacionado con complicaciones de salud.

Además, se conoció que el próximo 27 de mayo se realizará en Bogotá un homenaje de despedida donde familiares, amigos y seguidores podrán darle el último adiós a la artista.