Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beéle se despidió de Totó La Momposina con emotivo mensaje: “Mi cantante favorita”

Beéle compartió un emotivo mensaje tras la muerte de Totó La Momposina y la recordó como una de sus mayores inspiraciones musicales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Beéle dedicó conmovedoras palabras a Totó La Momposina tras su fallecimiento
Beéle dedicó conmovedoras palabras a Totó La Momposina tras su fallecimiento (Foto Canal RCN) (Foto KEVORK DJANSEZIAN / AFP)

La muerte de Totó La Momposina continúa generando conmoción en el mundo artístico colombiano y entre miles de seguidores que crecieron escuchando su música.

Artículos relacionados

La icónica cantante, considerada una de las máximas representantes del folclor caribeño, dejó una huella imborrable en varias generaciones de artistas, quienes no han dudado en despedirla públicamente a través de redes sociales.

Uno de ellos fue Beéle, quien compartió un sentido mensaje dedicado a la artista tras confirmarse su fallecimiento el pasado 17 de mayo.

El barranquillero aprovechó sus plataformas digitales para recordar la influencia que tuvo Totó La Momposina en su vida y en su manera de sentir la música.

El sentido homenaje de Beéle a Totó La Momposina conmovió a redes
El sentido homenaje de Beéle a Totó La Momposina conmovió a redes (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Beéle tras el fallecimiento de Totó La Momposina?

A través de sus redes sociales, Beéle publicó un emotivo mensaje donde dejó claro el cariño y admiración que sentía por la cantante costeña.

El artista aseguró que Totó La Momposina ha sido una de sus mayores inspiraciones musicales y la describió como su cantante favorita del folclor tanto de Colombia como del mundo.

Asimismo, expresó que la música de la artista marcó profundamente su infancia y su identidad como caribeño.

En su mensaje, Beéle destacó cómo las canciones de Totó le enseñaron a sentir la música “con carácter y a flor de piel”, además de fortalecer el orgullo que siente por sus raíces.

“Mi cantante favorita del folclor de mi tierra y del mundo, quien me sigue inspirando hoy y siempre a seguir sintiendo la música con carácter y a flor de piel”, escribió el cantante.

También aseguró que las canciones de Totó forman parte de su historia y de su amor por la cultura del Caribe colombiano.

Finalmente, cerró su mensaje deseándole un descanso en paz a la artista.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Totó La Momposina?

La reconocida cantante falleció el pasado domingo 17 de mayo a los 85 años, acompañada por su hija y sus nietos.

Según la información conocida, la artista murió a causa de un infarto de miocardio relacionado con complicaciones de salud.

Además, se conoció que el próximo 27 de mayo se realizará en Bogotá un homenaje de despedida donde familiares, amigos y seguidores podrán darle el último adiós a la artista.

Beéle reveló el impacto que tuvo Totó La Momposina en su vida y carrera
Beéle reveló el impacto que tuvo Totó La Momposina en su vida y carrera (Foto KEVORK DJANSEZIAN / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara mostró su cambio físico y le nombraron a Mariana Zapata. Juanda Caribe

Sheila Gándara mostró el resultado de su procedimiento tras comentario de Mariana Zapata: así luce

Sheila Gándara reapareció y mostró el resultado de su procedimiento quirúrgico tras condición especial que tenía.

Isabella Ladera reaccionó contundente tras preguntas sobre su hija Mía Influencers

Isabella Ladera reaccionó fuertemente tras preguntas sobre su hija Mía: “no tienen idea"

Isabella Ladera reaccionó a los comentarios sobre la ausencia de su hija Mía en redes sociales y respondió contundentemente.

Cintia Cossio reveló cuánto paga en el colegio de su hijo y sorprendió a Aida Victoria Merlano Cintia Cossio

Cintia Cossio reveló la millonada que paga en el colegio de su hijo y así reaccionó Aida Victoria Merlano

Cintia Cossio reveló cuánto paga mensualmente en el colegio de su hijo y hubo una curiosa reacción en Aida Victoria Merlano

Lo más superlike

Mensaje de Juanes por fallecimiento de Totó la Momposina generó críticas en redes Juanes

Juanes recibió críticas tras compartir emotivo mensaje tras la muerte de Totó la Momposina

Juanes dedicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de Totó la Momposina y se llevó ola de críticas en redes sociales.

Hallan sin vida a Yulixa Toloza tras desaparecer luego de procedimiento estético: Claudia Serrato reaccionó Viral

Hallan sin vida a Yulixa Toloza tras desaparecer luego de operación estética: Claudia Serrato reaccionó

Alexa Torrex apareció con la hija de Tebi Bernal y desató polémica en redes sociales Influencers

Alexa Torrex dividió opiniones tras aparecer en una foto abrazando a la hija de Tebi Bernal

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta Salud

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta: ¿qué aportan estas bebidas?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio