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Alexa Torrex dividió opiniones tras aparecer en una foto abrazando a la hija de Tebi Bernal

Alexa Torrex causó reacciones tras aparecer con la familia e hija de Tebi Bernal en Medellín.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex apareció con la hija de Tebi Bernal y desató polémica en redes sociales
Alexa Torrex sorprendió al compartir con la familia de Tebi Bernal en Medellín. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex sorprendió al compartir imágenes en redes sociales con la familia de Tebi Bernal y, en especial, con la hija del participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijeron tras las fotos de Alexa Torrex con la familia de Tebi Bernal?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó algunas fotografías junto a familiares de Tebi que posteriormente comenzaron a circular en varias páginas de entretenimiento.

En las imágenes se observa a Alexa compartiendo con la mamá de la niña, la hija de Tebi y un sobrino del participante en Provenza, el reconocido sector de Medellín.

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Tras las imágenes, no tardaron en aparecer comentarios y críticas hacia la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien salió hace dos semanas del reality.

Alexa Torrex apareció con la hija de Tebi Bernal y desató polémica en redes sociales
Alexa Torrex sorprendió al compartir con la familia de Tebi Bernal en Medellín. (Foto: Canal RCN)

Los comentarios estuvieron divididos, pues mientras algunos criticaban a Alexa y le decían que no debía estar con la familia de Tebi si él no quería nada con ella, otros usuarios reaccionaron defendiéndola.

Entre los comentarios que dejaron algunos internautas se encontraban mensajes como: “Aunque no sé de nada, lo que tienen ya es una bonita amistad… y si la niña y la familia no están con Alejandra por algo será”.

También hubo usuarios que reaccionaron preguntando: “¿O sea que la hija de Tebi no es hija de la pareja que tenía?”, provocando más comentarios como: “No, la mamá es la que está al lado de la foto, Natalia; ella es la persona en la que más confía Tebi”.

¿Qué había dicho Alexa Torrex sobre la hija de Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Lo cierto es que Alexa, en medio de la conversación que tuvo con Tebi durante la cena en La casa de los famosos Colombia, le habló sobre la mamá de la niña y también sobre su hija.

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Por ello, Tebi reaccionó de manera sorpresiva, aunque también mostró aprobación ante lo que ella mencionaba, diciendo algo relacionado con que, si la niña la quería, podrían seguir compartiendo juntos.

Alexa Torrex apareció con la hija de Tebi Bernal y desató polémica en redes sociales
Alexa Torrex sorprendió al compartir con la familia de Tebi Bernal en Medellín. (Foto: Canal RCN)

Y como bien se conoció en la cena, Tebi se mostró bastante amoroso con Alexa Torrex, protagonizando incluso besos apasionados frente a las cámaras del 24/7.

 

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