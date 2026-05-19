Mariana Zapata dejó claro qué pasara con su amistad con Beba tras La casa de los famosos

En la noche del domingo 17 de mayo, Mariana Zapata fue la eliminada de la semana dieciocho de La casa de los famosos Colombia y tras su salida, ha revelado detalles de su participación en el reality.

Artículos relacionados Juanda Caribe Así habría reaccionado Sheila Gándara a la eliminación de Mariana Zapata en La casa de los famosos

Por un lado, habló de su relación cercana con Juanda Caribe, mencionando que, con él tuvo un vínculo que no pasó los límites, debido a que nunca durmió a su lado y tampoco hubo besos, solo el de la dinámica con Karina García.

Así mismo, reaccionó sobre ser “la moza de Colombia” y fue algo a lo que no le dio tanta trascendencia precisamente porque sabe que no hizo nada malo con Juanda Caribe.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanda Caribe se reencontró con su mamá en La casa de los famosos, ¿qué le dijo de Sheila?

En cuanto a sus otras relaciones en La casa de los famosos Colombia, la influenciadora reveló su opinión sobre su amistad con Valerie de la Cruz.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su amistad con Beba tras La casa de los famosos?

En el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, Mariana Zapata dio su respectiva entrevista ser la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y allí rompió el silencio sobre que pasará con ella y Beba luego del reality.

Mariana Zapata genera reacciones tras sincerarse sobre Beba. (Foto/ Canal RCN)

Por una parte, Mariana Zapata confesó que sintió extraña a Beba cuando ella usó el poder de resurrección y, además, con el cambio que había tenido de repente por su cercanía con Alejandro Estrada.

Artículos relacionados La casa de los famosos Mariana Zapata habla de Sheila Gándara tras La casa de los famosos Colombia

Además, vio algunos momentos de ellas dentro de la convivencia y reaccionó con cara de sorpresa y decepción, por lo que le respondió a la pregunta si arreglarían algo de su amistad a fuera y fue contundente al decir que no.

Así mismo, dijo que ya tenía suficientes amigas y estaba bien así.

¿Qué dijo Mariana Zapata al referirse sobre Sheila Gándara?

La decisión de Mariana Zapata sobre su amistad con Beba. (Foto/ Canal RCN)

En la misma entrevista, Mariana Zapata habló sobre Sheila Gándara y dijo que, supo que “ella” le había terminado a Juanda Caribe, e incluso antes de que se generara su “vínculo”.

Por eso, la influenciadora justificó su cercanía con el humorista, diciendo que no cruzaron los límites y que, además, entre ellos solo hubo un apoyo mutuo, pero que, nunca imaginó que se fueran a ver amorosos desde afuera.