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Aida Victoria Merlano reaccionó a los documentales de La Liendra; ¿qué opinó sobre su nueva etapa?

Aida Victoria Merlano habló sobre el cambio de La Liendra y dejó claro que su propuesta redefine el contenido en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano se refirió a los documentales de La Liendra.
Aida Victoria Merlano se refirió a los documentales de La Liendra. (Fotos: Canal RCN)

Aida Victoria Merlano dio sus impresiones sobre el nuevo contenido de La Liendra

Aida Victoria Merlano puso a La Liendra entre los mejores creadores de contenido del país.
Aida Victoria Merlano puso a La Liendra entre los mejores creadores de contenido del país. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué opinó Aida Victoria Merlano sobre los documentales de La Liendra?

El creador de contenido compartió en sus historias de Instagram un clip en el que le preguntan a la barranquillera el top 3 de creadores de contenido de Colombia.

La influenciadora dijo que en esa lista tenía que estar La Liendra, ya que consideraba que la estaba “rompiendo” con los documentales que ha sacado.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró con orgullo el video y lo tomó como una motivación para seguir apostando por un contenido más adulto y producido.

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¿Cómo le ha ido a La Liendra con los documentales?

La Liendra atraviesa un buen momento con su nueva propuesta digital. Hace unos días celebró haber alcanzado más del millón de suscriptores en YouTube, entrando a un selecto grupo de youtubers colombianos.

Además, anunció su nuevo documental, centrado en los hipopótamos traídos por Pablo Escobar a Colombia, que se convirtieron en un problema ambiental y un riesgo para comunidades cercanas a sus hábitats.

El influenciador ha dejado atrás el humor que lo caracterizó en sus primeros años para enfocarse en producciones más elaboradas.

Sus documentales han generado conversación y polémica, pero también reconocimiento por parte de colegas y seguidores.

El más reciente, en el que se infiltró en una zona de tolerancia, fue criticado por el riesgo que implicaba, aunque recibió elogios por la valentía y la narrativa.

La barranquillera, por su parte, acaba de salir de un programa internacional y ahora apuesta por transmisiones en vivo con invitados.

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En uno de sus espacios reunió a Andy Rivera y a Cintia Cossio, generando gran expectativa en redes sociales.

Con esta nueva dinámica busca alejarse de las controversias recientes, especialmente las derivadas de la denuncia interpuesta por su expareja Juan David Tejada, quien reclama mayor tiempo con su hijo Emiliano.

Merlano ha sido clara en que no permitirá una relación cercana entre padre e hijo hasta que Tejada cumpla con sus responsabilidades económicas.

Él, por su parte, asegura que responde según lo estipulado por la ley y que seguirá acudiendo a instancias legales para defender sus derechos.

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