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Grupo Niche se pronunció sobre el fallecimiento de Totó la Momposina: ¿qué expresaron?

Grupo Niche lamentó la partida de Totó la Momposina y resaltó que su legado seguirá vivo en la música colombiana.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Grupo Niche lamentó el fallecimiento de Totó la Momposina.
Grupo Niche lamentó el fallecimiento de Totó la Momposina. (Foto del Grupo Niche y Carlos Vives: Canal RCN) (Foto de Totó la Momposina: Kevork Djansezian/AFP)

El Grupo Niche se manifestó tras el fallecimiento de Totó la Momposina.

Grupo Niche recordó el legado de Totó la Momposina.
Grupo Niche recordó el legado de Totó la Momposina tras su fallecimiento a los 85 años. (Foto: Joaquín Sarmiento)

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¿Cuánto tiempo duró la carrera musical de Totó la Momposina?

Este 19 de mayo, murió en México la reconocida cantante Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó la Momposina, a los 85 años tras más de seis décadas dedicadas al folclor colombiano. La artista venía presentando quebrantos de salud que finalmente le costaron la vida.

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¿Cómo reaccionó el Grupo Niche al fallecimiento de Totó la Momposina?

Mediante la cuenta oficial de Instagram, los músicos expresaron su desconsuelo por la pérdida de una de las mujeres símbolo de Colombia ante el mundo.

Los integrantes del Grupo Niche resaltaron la importancia del legado de Totó, dejando claro que es fundamental mantener el puente entre la identidad, las tradiciones y las nuevas generaciones para que carreras como la de la artista perduren por siempre.

La noticia ha conmovido a artistas de diferentes géneros y a miles de colombianos que reconocen la representación internacional que Totó la Momposina ofreció mientras vivió.

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Su voz y su presencia en escenarios internacionales fueron un reflejo de la riqueza cultural del Caribe colombiano y de la fuerza de las raíces musicales que defendió con pasión.

La partida de Totó ha generado miles de mensajes que recordaron su autenticidad y la manera en que llevó la cumbia, el bullerengue y otros ritmos raizales a escenarios internacionales.

“Desde Grupo Niche lamentamos profundamente el fallecimiento de Totó la Momposina, una artista inmensa que dedicó su vida a llevar la esencia, la tradición y el sonido de Colombia a cada rincón del mundo.Su voz, su fuerza y su amor por nuestras raíces dejaron una huella invaluable en la música y en la cultura latinoamericana. Hoy despedimos a una leyenda que hizo del folclor un puente de identidad, memoria y orgullo para generaciones enteras. Acompañamos con cariño y respeto a su familia, amigos y seguidores en este difícil momento. Su legado vivirá por siempre”, escribió el Grupo Niche en su publicación.

Se espera que este 27 de mayo, una vez su cuerpo sea traído a Colombia, se realicen homenajes multitudinarios con la participación de grandes nombres de la industria musical.

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