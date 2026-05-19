Maluma derritió corazones junto a su hija París: "Sabía que este momento algún día llegaría"

Maluma derritió corazones al mostrar cómo su hija París le pintaba las uñas.

Maluma mostró su faceta de papá. (Foto: Valerie Macon/AFP)

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¿Cómo fue el tierno momento entre París y Maluma?

El tierno clip se hizo viral por la manera en que el cantante tomó la situación asegurando que sabía que en algún momento le tocaría vivir este momento, pero que no pensó que fuera tan rápido.

En las imágenes se le puede ver a la pequeña concentrada mientras le adorna las manos a su papá con un color púrpura.

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¿Cuándo fue el lanzamiento del último álbum de Maluma?

Estas imágenes se dan luego del lanzamiento de su último álbum “Loco x volver” el pasado 15 de mayo, en medio de una reunión con medios, influenciadores y amigos en su casa en Medellín.

Asimismo, Maluma sorprendió al anunciar que será padre por segunda vez, revelando que será un niño.

El paisa expresó su felicidad por el momento que atraviesa y la estabilidad que siente en lo personal y lo laboral.

Además, reveló que espera que su segundo hijo nazca en Medellín, al igual que su primera hija.

La combinación de nuevos proyectos musicales con la consolidación de su familia refleja un equilibrio que pocos artistas logran mantener en medio de la exigencia de la industria.

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El artista también compartió que decidió dejarse crecer la barba nuevamente, no por las críticas de sus seguidores, sino porque su hija le dijo que le gustaba más con su aspecto anterior. Para Maluma, ese comentario fue suficiente motivo para retomar su estilo.

Los seguidores del cantante ahora esperan que revele las fechas y los lugares de la gira internacional que acompañará este nuevo trabajo discográfico.

La expectativa es alta, pues el regreso de Maluma a los escenarios tras tres años sin estrenar música promete ser uno de los eventos más importantes del año en la industria latina.

Cada anuncio suyo, ya sea musical o personal, se convierte en un acontecimiento que marca tendencia y reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes de la música.