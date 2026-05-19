La Toxi Costeña se unió al baile viral de Alexa Torrex en contra de Jhorman Toloza; ¿qué dijo la cucuteña?

La Toxi Costeña se unió al trend de Alexa Torrex sobre su relación con Jhorman Toloza.

La Toxi Costeña se va en contra de Jhorman Toloza en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

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Luego de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3, Alexa se enteró de todo lo que había dicho y hecho su expareja en su ausencia.

Torrex encontró un ambiente hostil desde que regresó al mundo real y descubrió que Toloza le había vandalizado el apartamento, estaba enfrentado públicamente con la familia de la influenciadora y había lanzado varias declaraciones en las que aseguraba que no era un mantenido como muchos lo señalaban en redes sociales.

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¿De qué se trata el baile viral de Alexa Torrex?

La exparticipante decidió sacar un baile que se hizo viral rápidamente, en el que dejó claro que era ella la de la casa, el carro y la plata en la relación.

La Toxi Costeña, fiel a su estilo, subió una historia dejando claro a cuál de los dos apoya en esta disputa.

Alexa, por su parte, compartió recientemente un video en el que mostró que se mudó del apartamento que compartía con Toloza, asegurando que para ella es difícil e incómodo permanecer en ese lugar y que incluso todavía se percibía la mala energía.

Mientras que La Toxi Costeña se ha convertido en una voz recurrente dentro del programa digital ¡Qué tóxicos!, espacio en el que recibe a los participantes eliminados de la competencia para que hablen de su experiencia y den sus impresiones sobre la recta final del reality.

Su participación en el trend de Alexa fue interpretada por muchos como un respaldo a la influenciadora, lo que generó conversación en redes sociales y aumentó la expectativa sobre cómo le responderá el cucuteño a la sincelejana.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a las declaraciones de Alexa Torrex sobre su mudanza?

Jhorman Toloza subió una historia con una canción que es una clara indirecta para Alexa en la que insinúa que está desesperada buscando a un hombre que le de su lugar y que sea honesto, pero no se ha referido al video de La Toxi Costeña.

Los internautas están a las expectativas si se vendrá un nuevo enfrentamiento entre Toloza y otro personaje diferente a su expareja.