Mariana Zapata reveló que le gustaría ver a Tebi o Alejandro ganar La casa de los famosos ¿por qué?

Mariana Zapata, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, reveló públicamente que le gustaría ver a Tebi Bernal o a Alejandro Estrada como ganadores del reality, una elección que llamó la atención entre los seguidores del reality, quienes esperaban que eligiera a Juanda Caribe.

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¿Por qué Mariana Zapata eligió a Tebi o Alejandro como ganadores de La casa de los famosos?

La creadora de contenido expresó su postura durante una conversación reciente con los presentadores del programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, sobre a quién le gustaría ver como ganador de la tercera temporada, sorprendiendo así a sus seguidores con su respuesta.

Mariana Zapata rompe el silencio y elige entre Tebi y Alejandro para ganar el reality. (Foto Canal RCN).

Mariana mencionó a Tebi Bernal o Alejandro Estrada como sus elegidos para apagar simbólicamente las luces de La casa de los famosos Colombia, esto luego de que los presentadores dejaran a un lado a Juanda Caribe para no incluirlo en su respuesta, debido a su evidente amistad.

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“Digo yo que de pronto apoyas para que Juanda sea el ganador de La casa de los famosos Colombia, si no gana Juanda ¿te gustaría que ganara quién?”, mencionó Orlando Liñán, presentador de Buen día, Colombia.

Al no tener a Juanda Caribe como una opción, Mariana Zapata mencionó, sin dar ningún detalle, que en ese caso Tebi y Alejo serían sus opciones más viables: “Alejo o Tebi”, aseguró.

Mariana Zapata habla de sus candidatos a ganar, Tebi o Alejandro. (Foto Canal RCN).

Su respuesta no pasó desapercibida entre los seguidores del reality, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales y comentaron sus elecciones, generando debate sobre a quién debería llegar a la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo quedó conformado el top 5 de La casa de los famosos Colombia?

Con la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, el Top 5 del reality quedó conformado por Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Beba de la Cruz, Tebi Bernal y Juanda Caribe.

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Los cinco participantes siguen en competencia por asegurar su lugar en la gran final, aunque uno de ellos deberá abandonar la competencia de forma definitiva el próximo domingo 25 de mayo.