Martina La Peligrosa rompió el silencio tras la muerte de Totó La Momposina con un emotivo mensaje

La partida de Totó La Momposina continúa generando reacciones en el mundo artístico colombiano.

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La reconocida intérprete, considerada uno de los máximos referentes de la música folclórica y ancestral del Caribe, dejó una profunda huella en varias generaciones de artistas que hoy lamentan su fallecimiento.

Una de las celebridades que reaccionó públicamente a la noticia fue Martina La Peligrosa, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo homenaje a la artista.

El emotivo homenaje de Martina La Peligrosa a Totó La Momposina tras su muerte (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Martina La Peligrosa tras el fallecimiento de Totó La Momposina?

Luego de conocerse la noticia, Martina La Peligrosa comenzó a publicar diferentes recuerdos relacionados con Totó La Momposina en sus historias de Instagram.

La artista compartió videos de años anteriores en los que aparecía interpretando canciones de Totó como parte de homenajes musicales que realizó en distintos momentos.

En una de las publicaciones escribió el mensaje: “Totó por siempre”, acompañado de imágenes donde exaltaba el legado artístico de la cantante.

Asimismo, Martina publicó una fotografía junto a la intérprete costeña tomada tiempo atrás y aprovechó el momento para agradecerle por su influencia dentro de la música colombiana.

Otra de las publicaciones que llamó la atención fue un video donde aparece Adriana Lucía compartiendo escenario con Totó La Momposina durante un concierto.

En el clip, Adriana reflexionó sobre cómo aquella presentación sería la última de la artista, aunque aseguró que su música seguirá sonando y representando a Colombia alrededor del mundo.

Posteriormente, la cantante publicó un mensaje más extenso acompañado de una imagen de Totó.

“Gracias maestra, por la música, la inspiración, el legado, el camino. Eterna Totó la Momposina”, escribió Martina La Peligrosa en sus redes sociales.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Totó La Momposina?

La reconocida cantante falleció el pasado domingo 17 de mayo a los 85 años, acompañada de su hija y sus nietos.

La noticia fue confirmada por medios nacionales luego de que comenzaran a circular reportes sobre su fallecimiento.

Según la información conocida, la artista murió a causa de un infarto de miocardio relacionado con complicaciones en su estado de salud.

Totó La Momposina residía en México y desde 2022 se había alejado de los escenarios tras décadas dedicadas a preservar y difundir la música tradicional del Caribe colombiano.

Además, se conoció que la artista será despedida el próximo 27 de mayo en Bogotá, en un evento donde seguidores, familiares y amigos podrán darle el último adiós.