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Mariana Zapata estalló tras recibir polémico apodo a raíz de su cercanía con Juanda Caribe

Mariana Zapata no quedó con nada y, fiel a su personalidad no dudó en expresar su opinión sobre el apodo que recibió en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata respondió a las críticas en redes. Foto | Canal RCN.

Mariana Zapata, quien el pasado domingo 17 de mayo abandonó para siempre La casa de los famosos Colombia, no solo continúa en medio de la conversación sino también en medio de la polémica, pues a raíz de su salida, los internautas han cuestionado duramente su participación, especialmente por la cercanía que surgió con Juanda Caribe.

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¿Qué respondió Mariana Zapata ante los comentarios que la acusan de "moza"?

De acuerdo con la exparticipante, tras convertirse en la reciente eliminada y enfrentarse a la realidad, se ha llevado varias sorpresas que la han dejado bastante impactada, una de ellas, el apodo que ha recibido por parte de sus detractores.

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"He recibido comentarios muy ofensivos, siempre amores y odios y dicen como que sí, la hermosa, ella siempre fue moza y no sé qué, pero yo digo, si la gente lo quiere ver así, válido", señaló.

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Sin embargo, Zapata fue contundente al decir que, aunque muchas la tilden de esta manera, ella no se considera "eso", pues en su defensa, argumentó que en ningún momento se acost0 junto a Juanda en una cama, y mucho menos se besó con él, advirtiendo que, la única vez que ocurrió, fue durante la dinámica que hizo Karina García.

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata al ser tildada como 'La moza de Colombia' en redes?

Y aunque la joven creadora de contenido sí admitió que en varias oportunidades se abrazaron y estuvieron cercanos, insistió en que eso no la convierte en una "moza".

Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata rompió el silencio y se despachó contra las críticas. Foto | Canal RCN.

"No me considero moza, si la gente lo quiere decir, válido, tampoco es que sienta que es de aplaudir porque sí entiendo que pudo ser visto mal por la persona que él tenía afuera, pero yo los invito a que se encierren en una casa haber si son tan perfectos", agregó.

Frente a su postura sobre lo que podría pasar con Juanda en el futuro, la influenciadora dio a conocer que, por ahora, no piensa adelantarse a los hechos, pues antes que tomar cualquier decisión debe esperar que él salga y como ella, se ponga al tanto de todo lo que ha pasado en estos cuatro meses.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata y su contundente respuesta ante los comentarios ofensivos. Foto | Canal RCN.
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