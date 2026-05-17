¿Qué significa “Dai Dai”? La canción de Shakira para el Mundial 2026 que divide opiniones

Shakira recientemente sorprendió al lanzar la canción “Dai Dai”, la cual será el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y cuya edición está próxima a comenzar.

¿Qué significa ‘Dai Dai’ en la canción de Shakira para el Mundial 2026?

La canción que fue lanzada junto al artista nigeriano Burna Boy y se suma a la lista de barranquillera asociada a este tipo de eventos deportivos.

Y es que, desde su estreno el pasado 14 de mayo, la canción ya circula en redes sociales y se augura que será todo un éxito, tal como ocurrió con “Waka Waka” o “La La La”.

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Pero en realidad qué significado tiene el nombre de la canción “Dai Dai” que ha generado gran interés entre el público, según información la expresión quiere decir: "¡vamos!" o "¡dale!".

Shakira lanza himno del Mundial 2026 y el significado de “Dai Dai” causa sorpresa. (Foto: AFP)

El término “Dai” se asocia con expresiones de impulso o motivación presentes en algunos idiomas, mientras que la letra combina inglés, español y francés, con frases como “Allez”, “vamos” y “let’s go”.

¿Qué mensaje transmite ‘Dai Dai’, la canción de Shakira para el Mundial 2026?

La letra de “Dai Dai” incluye referencias a la resiliencia y al esfuerzo dentro del deporte.

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El inicio del tema de Shakira presenta una línea en inglés que hace referencia a la pertenencia y a la superación personal: “Sabía desde el día que naciste / Que aquí en este lugar perteneces… Lo que te rompió una vez te hizo fuerte”.

A lo largo de la canción también se incluyen menciones a figuras del fútbol como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini y Romario, además de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

Shakira lanza himno del Mundial 2026 y el significado de “Dai Dai” causa sorpresa. (Foto: AFP)

Cabe recordar que Shakira no es la primera vez que participa en la canción oficial de un Mundial, pues esta sería la cuarta ocasión en la que lo haría.

En 2006, Shakira interpretó la versión especial de su éxito mundial “Hips Don’t Lie”, la cual hizo parte de la ceremonia de clausura.

En 2010, interpretó el himno oficial “Waka Waka”, considerado uno de los mayores éxitos en la historia de los Mundiales.

En Brasil 2014 lanzó el exitoso tema “La La La”, y para esta Copa Mundial 2026 presentó la canción oficial “Dai Dai” junto a Burna Boy.