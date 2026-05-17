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Vanessa Pulgarín causó revuelo tras aparecer con un drástico cambio en su rostro: ¿qué se hizo?

El cambio de Vanessa Pulgarín tras Miss Universe que está dando de qué hablar en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Vanessa Pulgarín reaparece en redes y genera reacciones por su cambio en el rostro
Cambio de imagen de Vanessa Pulgarín tras Miss Universe llama la atención. (Foto: Canal RCN)

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, reapareció en redes sociales en un video que ha generado una ola de reacciones, especialmente por el cambio en su apariencia física.

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¿Qué se hizo Vanessa Pulgarín en su rostro que causó reacciones?

En el video, Vanessa Pulgarín aparece vestida completamente de negro, con un atuendo compuesto por un conjunto y botas de caña alta del mismo color.

En el video Vanessa Pulgarón se muestra junto a un vehículo de alta gama de color amarillo convertible, que como era esperarse, llamó la atención de los usuarios.

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En las imágenes se observa a la reina acercándose al automóvil, subiendo a él y posteriormente conduciéndolo mientras mantiene una mirada cautivadora.

Vanessa Pulgarín reaparece en redes y genera reacciones por su cambio en el rostro
Cambio de imagen de Vanessa Pulgarín tras Miss Universe llama la atención. (Foto: Canal RCN)

Y como lo deja ver en la descripción de la publicación, el objetivo al mostrar el video sería el look que usó para la ocasión.

Más allá del vehículo y del look que usó para el video Vanessa Pulgarín, lo que realmente llamó la atención fue el cambio físico que notaron los usuarios en redes sociales.

¿Qué reacciones generó el video de Vanessa Pulgarín tras cambio de look?

Tras el video, usuarios en redes sociales comentaron que la reina, quien representó a Colombia en Miss Universe 2025, lucía diferente en comparación con apariciones anteriores.

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Algunos comentarios como siempre elogiaron su belleza, mientras otros se enfocaron en detalles como el tono de su cabello, señalando que se veía más oscuro en comparación con ocasiones previas, aunque ya era de una tonalidad castaña.

También surgieron opiniones sobre su rostro, donde algunos usuarios señalaron posibles cambios, en los que se habría realizado algunos retoques estéticos o simplemente el maquillaje que usó en esta ocasión la hacía ver diferente.

Vanessa Pulgarín reaparece en redes y genera reacciones por su cambio en el rostro
Cambio de imagen de Vanessa Pulgarín tras Miss Universe llama la atención. (Foto: AFP)

Aunque en realidad se desconoce si la reina de belleza, se realizó algún cambio estético, lo que si es cierto es que los comentarios y las impresiones no paran tras ver el cambio en su rostro.

Como se recuerda, Vanessa Pulgarín tuvo una participación destacada en el certamen Miss Universe, donde logró meterse entre las 12 finalistas. En aquella edición, la corona fue finalmente otorgada a la mexicana, Fátima Bosch.

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