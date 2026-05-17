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Alexa Torrex reveló que no quiere que Juanda Caribe sea eliminado de La casa de los famosos Col

Alexa Torrex opinó sobre Juanda Caribe y reveló por qué no quiere que salga de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex reveló que no quiere que Juanda Caribe sea eliminado
Alexa Torrex apoya rel contenido de Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación entre los seguidores del programa. En esta ocasión Alexa Torrex llamó la atención al revelar qué participante no quisiera que salga del reality.

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¿Quiénes están en la placa de La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia está entrando en sus últimas semanas y la expectativa por conocer al próximo eliminado continúa creciendo entre los seguidores del reality. Actualmente, los participantes que están en placa son Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal.

¿Quiénes están en la placa de La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal en placa de eliminacipon / (Fotos del Canal RCN)

Uno de ellos abandonará la competencia este domingo 17 de mayo, una vez se cierren las votaciones del público a las 9:30 p.m. Durante la gala, Marcelo Cezán y Carla Giraldo serán los encargados de anunciar el nombre del participante eliminado.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

A través de redes sociales, Alexa Torrex compartió su opinión sobre la eliminación de este domingo y dejó claro que no quiere que Juanda Caribe abandone la competencia, aunque reconoció que no es uno de sus participantes favoritos.

Según comentó, considera que Juanda ha tenido participación activa en las dinámicas recientes del programa y afirmó que su salida podría afectar el desarrollo del reality. Además, señaló que la casa podría volverse “aburrida” si él es eliminado.

Alexa también expresó que su intención principal es que Tebi Bernal permanezca en competencia, por lo que dio a entender que preferiría que Mariana Zapata fuera la participante eliminada de la semana.

"Blanco es, gallina lo pone", dijo.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Otro de los comentarios que llamó la atención fue cuando Alexa Torrex aseguró que Juanda Caribe ha logrado mantenerse en competencia mientras varios de sus aliados y amigos han salido del programa.

"Y logró sacar a todos", escribió.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex habló sobre la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

En redes sociales, algunos seguidores del reality señalaron que Juanda Caribe se ha convertido en uno de los concursantes más comentados debido al contenido que ha dado en el reality.

Otros internautas, por el contrario, consideran que Mariana Zapata o Tebi Bernal deberían continuar en competencia por el contenido que aportan al programa.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Los televidentes podrán seguir cada detalle a través de la señal en vivo del Canal RCN y su aplicación oficial.

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