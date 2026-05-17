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Así fue el emotivo reencuentro de Campanita con su familia tras salir de La casa de los famosos

Campanita compartió un emotivo mensaje al reencontrarse con su familia tras salir de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así fue el emotivo reencuentro de Campanita con su familia
Campanita se reencontró con su familia tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras varios días alejado de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, Campanita volvió a aparecer en redes sociales y compartió un momento que llamó la atención de sus seguidores.

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¿Cuándo salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?

Campanita fue eliminado de La casa de los famosos Colombia el domingo 10 de mayo de 2026, en una gala que definió el Top 6 de la competencia. Su salida sorprendió a varios televidentes debido a que ocurrió en la recta final del programa.

¿Cuándo salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?
Campanita le dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante esa jornada estuvo en la placa de eliminación junto a Alejandro Estrada y Juanda Caribe. Finalmente, Campanita abandonó el reality luego de obtener el 6.76 % de los votos del público. Por su parte, Alejandro Estrada recibió el mayor respaldo de la noche.

Antes de dejar la competencia, Campanita tomó la decisión de nominar a Valentino Lázaro, detalle que también dio de qué hablar entre los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Campanita sobre su salida de La casa de los famosos?

Luego de abandonar la competencia, Campanita habló sobre cómo vivió sus últimos días dentro del reality y aseguró que ya estaba preparado para una posible eliminación.

Según comentó, durante toda la semana había intentado asimilar la idea de salir del programa, por lo que tomó la decisión con tranquilidad. También expresó que una de las cosas que más paz le dejó fue sentir que no tuvo conflictos graves con otros participantes.

¿Qué dijo Campanita sobre su salida de La casa de los famosos?
Campanita habló sobre su participación en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Además, reconoció que el encierro representó un reto importante a nivel emocional. Aunque dentro de la casa solía mostrarse alegre y participativo, explicó que vivió momentos complejos durante la convivencia.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Campanita y su familia?

A través de su cuenta de Instagram, Campanita compartió varias fotografías junto a sus familiares durante un encuentro en Cartagena. En las imágenes aparecen abrazados y sonrientes mientras disfrutaban de una comida en un restaurante.

"Mi encuentro más especial ♥️", escribió.

Sin embargo, también contó que, no todo fue felicidad. El creador de contenido reveló que, tras el momento, recibió una noticia relacionada con el fallecimiento de un familiar.

Además, Campanita destacó que se trató del primer viaje de su familia y de su primera visita juntos a Cartagena, razón por la que aseguró sentirse agradecido por poder compartir ese espacio con ellos.

Las publicaciones generaron reacciones entre sus seguidores, quienes dejaron mensajes de apoyo tras conocer lo ocurrido y celebraron verlo nuevamente junto a su familia luego de su paso por La casa de los famosos Colombia.

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