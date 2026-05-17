Jim Velásquez sorprende con una mujer de viaje y desató especulaciones: “amor de mi vida”
Jim Velásquez causó revuelo tras video con una mujer de viaje que muchos relacionaron con su nueva pareja sentimental.
Jim Velásquez y la ruptura con Alina Lozano ha estado en medio de la conversación por estos días tras las declaraciones que hizo recientemente la actriz a través de sus redes sociales.
¿Qué dijo Alina Lozano sobre el fin de su relación con Jim Velásquez?
La actriz, quien fue la primera en compartir públicamente que su relación con el creador de contenido había llegado a su fin, desde entonces tanto ella como Jim han estado en medio de la conversación.
Varios usuarios han opinado que no creían la noticia, pues en el pasado la pareja ha protagonizado varias polémicas relacionadas con este tipo de afirmaciones, las cuales han terminado siendo parte de su contenido para redes sociales.
No obstante, Alina Lozano ha compartido en varios momentos cómo está llevando este momento en el que ha hablado sobre el dolor y la soledad tras la separación con Jim.
Recientemente, Alina Lozano reaccionó incluso en un video a cómo recibió la noticia de que Jim Velásquez estaría saliendo con una persona, la cual describieron como mona y que también recientemente se había ido de viaje con ella a México.
La actriz, aunque sorprendida, dijo que estaba en todo su derecho de rehacer su vida con otra persona. Pero también contó a sus seguidores que Jim se habría aprovechado de ella.
¿Jim Velásquez mostró a su nueva pareja tras la ruptura con Alina Lozano?
Por su parte, a Jim se le ha visto que está trabajando fuera de Colombia y en esta ocasión compartió un video junto a una mujer en un avión, donde mostraba detalles de un viaje para desconectarse.
Sin embargo, Jim en la descripción del video aclaró que se trataba de su mamá. “Me llevó de viaje al amor de mi vida… mi mamá”, escribió.
Pero como era de esperarse, los comentarios empezaron a aparecer con reacciones de usuarios que escribieron mensajes como: “Y yo pensando que era tu nueva novia”, acompañado de emojis de risas.
Mientras otros le preguntaban por Alina Lozano y, también muchos criticaron al creador de contenido por la fama que había obtenido gracias a la actriz colombiana.
Cabe recordar que la pareja fue muy polémica no solo por la diferencia de edad, sino también por las controversias que protagonizaron durante su relación.
