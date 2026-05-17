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Vocalista de la banda de Yeison Jiménez se pronunció tras controversia: "Daré un paso al costado"

Miguel Huertas causó revuelo en redes sociales tras confirmar su salida de la banda de Yeison Jiménez tras polémica.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Vocalista de banda de Yeison Jiménez, se pronunció tras controversia
Miguel Huertas anunció su salida de la banda del Aventurero / (Foto de Freepik y Canal RCN)

Las declaraciones de integrantes de la agrupación de Yeison Jiménez, generaron conversación entre los seguidores del artista y aumentaron las dudas sobre el futuro del proyecto musical.

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¿Qué pasó con la banda de Yeison Jiménez?

La banda de Yeison Jiménez ha llamado la atención luego de que se conociera un proyecto para encontrar nuevas voces que hicieran parte de la agrupación. Según explicaron, la iniciativa incluiría audiciones en distintas regiones del país con el propósito de fortalecer “La Banda del Aventurero”.

¿Qué pasó con la banda de Yeison Jiménez?
“La Banda del Aventurero” busca nuevas voces / (Foto del Canal RCN)

La propuesta fue presentada por el mánager Rafael Muñoz, quien aseguró que el objetivo no era reemplazar al cantante, sino continuar impulsando el proyecto musical y mantener vigente el repertorio que ha acompañado a la agrupación durante los últimos años.

Sin embargo, las declaraciones de Miguel Huertas, excorista de la banda, generaron reacciones en redes. El cantante manifestó que algunos integrantes habrían conocido detalles del proyecto a través de redes sociales y no directamente por parte del equipo de manejo.

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¿Por qué Miguel Huertas decidió retirarse de la agrupación?

En medio de la controversia, Miguel Huertas publicó un video en sus redes sociales para confirmar que dará un paso al costado de la agrupación. Allí explicó que tomó la decisión para evitar afectar los nuevos proyectos que se desarrollan actualmente dentro de la banda.

“Daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo”, expresó el cantante en el mensaje que compartió con sus seguidores.

Además, aseguró que continuará trabajando en sus propios proyectos musicales y agradeció el apoyo que ha recibido durante los últimos días por parte de las personas que siguen su carrera artística.

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¿Qué dijo el mánager, Rafael Muñoz, sobre la polémica en la banda?

Tras las declaraciones de Miguel Huertas, el mánager Rafael Muñoz también se pronunció para aclarar la situación relacionada con el reality y las nuevas voces para la agrupación.

Según explicó, la intención del proyecto es preservar el legado musical y garantizar la continuidad de “La Banda del Aventurero”. Además, mencionó que Miguel Huertas estaría desarrollando otros compromisos profesionales relacionados con un sello discográfico en Estados Unidos.

¿Qué dijo el mánager, Rafael Muñoz, sobre la polémica en la banda?
Rafael Muñoz se pronunció tras polémica con "La banda del Aventurero" / (Foto del Canal RCN)

Mientras tanto, la conversación continúa en redes sociales, donde seguidores de Yeison Jiménez y de la agrupación han compartido opiniones divididas sobre el futuro de la banda y los cambios que podrían presentarse en esta nueva etapa del proyecto musical.

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