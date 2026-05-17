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Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, llamó la atención al compartir reflexión sobre la lealtad

Alejandra Salguero llamó la atención al compartir una reflexión que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, llamó la atención al compartir reflexión sobre la lealtad
Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, compartió reflexión sobre los buenos amigos / (Foto del Canal RCN)

Alejandra Salguero continúa posicionandose en el centro de la conversación digital. En esta ocasión, la creadora de contenido llamó la atención al compartir una reflexión que llamó la atención en redes sociales.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero en redes sociales?

La creadora de contenido Alejandra Salguero llamó la atención luego de compartir una reflexión sobre la amistad, la sinceridad y la importancia de rodearse de personas leales.

A través de sus historias, publicó un mensaje en el que aseguró que los verdaderos amigos no siempre darán la razón, pues también tienen el valor de decir la verdad aunque pueda incomodar.

En el texto, Alejandra expresó que quienes realmente quieren a una persona no alimentan el ego desde la conveniencia, sino que buscan cuidar desde la lealtad. Además, concluyó su reflexión con la frase:

"Esos amigos … sí que vale la pena cuidarlos. Que viva lo real y leal", dijo.

La publicación rápidamente generó comentarios entre los internautas, quienes destacaron el mensaje y comenzaron a compartir diferentes interpretaciones.

Algunos usuarios afirmaron que podría tratarse de una indirecta relacionada con Tebi, mientras que otros consideran que simplemente sería una reflexión general sobre las amistades y las personas cercanas.

Hasta el momento, Alejandra Salguero no ha explicado el contexto específico de sus palabras ni confirmó si el mensaje estaba dirigido a alguien en particular.

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¿Por qué Alejandra Salguero llamó la atención en redes?

Además del mensaje sobre la lealtad, seguidores también recordaron que recientemente Alejandra Salguero compartió una publicación en la que aseguró que haría cambios en distintos aspectos de su vida.

Esa situación ha llevado a que algunos usuarios relacionen sus recientes reflexiones con posibles decisiones personales o cambios en su entorno cercano.

¿Por qué Alejandra Salguero llamó la atención en redes?
Alejandra Salguero compartió reflexión a través de redes sociales / (Foto de Freepik)

La creadora de contenido suele compartir pensamientos y mensajes relacionados con experiencias personales, razón por la que muchas de sus publicaciones generan conversación entre quienes siguen su contenido diariamente.

En esta oportunidad, sus palabras despertaron dudas entre internautas que intentan entender si sus mensajes tienen un significado puntual o si únicamente reflejan pensamientos generales.

El nombre de Alejandra también ha tomado relevancia en redes debido a su relación con Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia, por lo que cada publicación relacionada con temas personales suele generar múltiples comentarios y reacciones.

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