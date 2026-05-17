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Ex de Tebi lanzó indirecta relacionada con una enfermedad que padece el participante; ¿qué dijo?

Alejandra Salguero lanzó mensaje sobre una enfermedad que padece Tebi en medio de la posible salida de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El curioso mensaje de Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal
Alejandra Salguero habría lanzado indirecta tras sus ruptura con Tebi Bernal. (Fotos: Canal RCN y Freepi)

Alejandra Salgueró, sorprendió al lanzar un curioso comentario en sus redes sociales que muchos interpretaron una nueva indirecta tras su ruptura con Tebi Bernal.

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¿Cuál fue el mensaje de Alejandra Salguero, ex de Tebi que causó revuelo?

Y es que la creadora de contenido en sus redes sociales ha estado dejando curiosos mensajes reaccionando a lo que sucede con el participante de La casa de los famosos Colombia.

En la imagen compartida en las historias de su Instagram, a Alejandra Salguero se le observa en la sala de su casa, acompañada de un té y el libro, en lo que parecía un momento de tranquilidad y tiempo para ella.

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El libro que se encontraba leyendo abordada sobre temas relacionados con Dios y también con las personas que padece depresión, detalles que llamó la atención.

El curioso mensaje de Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal
Alejandra Salguero habría lanzado indirecta tras sus ruptura con Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Además, el texto con el que compartió la imagen también generó reacciones en redes sociales: “no es solo lo que pasa, sino lo que haces con eso que te pasa”.

Como era de esperarse el mensaje fue interpretado como una indirecta a lo que ha ocurrido con Tebi Bernal.

¿Por qué relacionan el comentario de Alejandra Salguero con Tebi Bernal?

Otro detalle que generó comentarios fue la referencia a la depresión en el libro, donde aparece una frase resaltada: “un problema que enfrentan algunos que padecen depresión es el afán y la celeridad con que son tratados”.

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Como se recuerda, Alejandra Salguero ha hablado anteriormente sobre los inconvenientes que tuvo con el participante tras la cercanía que este mantenía con Alexa.

El curioso mensaje de Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal
Alejandra Salguero habría lanzado indirecta tras sus ruptura con Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

En un video previo, la creadora de contenido expresó que Tebi atravesaba por esta enfermedad y que ella lo apoyó en ese proceso, situación que posteriormente derivó en la finalización de la relación y tras varios meses separados volvieron a darse una segunda oportunidad, la cual fue un mes antes de La casa de los famosos.

La imagen además se da en medio de la incertidumbre de la posible salida de Tebi Bernal de La casa de los famosos Colombia, como bien se conoce, el participante está en placa y junto a él, Mariana Zapata y Juanda Caribe.

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