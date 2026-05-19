Susana Rendón, cantante colombiana, llevó su música hasta España y se presentó ante la Reina Letizia

La cantautora colombiana Susana Rendón continúa consolidando su proyección internacional tras participar en AmplificARTE 2026, iniciativa de Art House y la Fundación Princesa de Girona que la llevó por primera vez a España.

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La artista hizo parte del Congresfest de Granada, donde interpretó en vivo su canción inédita Mi fan más fiel en un evento que contó con la presencia de la Reina Letizia de España el pasado 28 de abril.

Además de su presentación en el importante encuentro cultural y educativo, Susana también participó en actividades académicas y artísticas en colegios y universidades españolas, donde compartió parte de su nuevo repertorio y lideró talleres creativos junto a estudiantes.

La cantante colombiana sigue abriéndose camino en la industria musical internacional desde Miami, ciudad donde actualmente desarrolla su proyecto artístico.

La colombiana Susana Rendón llevó su música hasta España y se presentó ante la Reina Letizia (Foto freepik)

¿Qué hizo Susana Rendón en España con AmplificARTE?

La participación de Susana Rendón en AmplificARTE 2026 marcó un nuevo paso en su carrera artística.

Durante su paso por Granada, la artista no solo presentó su música ante importantes asistentes del evento, sino que también realizó encuentros formativos con jóvenes interesados en la música y la composición.

Uno de los momentos más destacados de su visita fue el taller creativo que lideró junto a estudiantes, donde compuso una canción en tiempo real mientras compartía su proceso artístico.

La cantautora también aprovechó los escenarios académicos para interpretar algunas canciones de su nuevo repertorio, conectando con públicos jóvenes en España.

Susana Rendón brilló en España con AmplificARTE y cantó ante la Reina Letizia (Foto ANDRES MARTINEZ CASARES / AFP)

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¿Quién es Susana Rendón y cómo inició su carrera?

La artista manizaleña comenzó a escribir canciones desde los 11 años y poco a poco fue construyendo una propuesta musical enfocada en la composición y las historias personales.

Su carrera tomó fuerza tras participar como guitarrista en dos temporadas de un reality musical entre 2021 y 2022.

Posteriormente, llegó al escenario del Movistar Arena de Bogotá junto a Piso 21 en 2023 y en 2024 fue artista invitada durante la gira colombiana de Kany García.

En 2025 lanzó su álbum debut Margen de Error y realizó su segunda gira nacional.

Ese mismo año también fue destacada por Billboard en la selección editorial “10 artistas latinoamericanos que tienes que conocer cuanto antes”.

Actualmente, Susana Rendón reside en Miami y desarrolla su proyecto artístico en Art House Academy bajo la dirección del productor Julio Reyes Copello, explorando nuevas sonoridades y consolidando su identidad dentro de la escena musical internacional.