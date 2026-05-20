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Esta fue la última publicación de Yulixa Toloza tras confirmarse su fallecimiento; así lucía

Yulixa Toloza compartió una fotografía desde Italia meses antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Esta fue la última publicación de Yulixa Toloza
Revelan la última publicación de Yulixa Toloza / (Fotos de Freepik)

El caso de Yulixa Toloza continúa generando conversación en redes sociales luego de confirmarse su fallecimiento. En medio de la atención que ha recibido la noticia, usuarios también han revisado las últimas fotografías que publicó.

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¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?

La desaparición de Yulixa Toloza fue reportada luego de que asistiera a un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá para realizarse un procedimiento estético. Según versiones conocidas, la mujer habría presentado complicaciones de salud horas después.

De acuerdo con el relato compartido en redes y medios de comunicación, una amiga aseguró que salió del lugar por unos minutos y, al regresar, ya no encontró ni a Yulixa, ni al personal del establecimiento.

El 19 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo en una vía del municipio de Apulo, Cundinamarca.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?
El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

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¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?

El caso ha sido seguido de cerca por usuarios en redes sociales debido a las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de Yulixa. Además, en plataformas digitales comenzaron a circular videos con las horas posteriores al procedimiento al que habría asistido.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?
Revelan video de Yulixa Toloza horas antes del procedimiento estético / (Foto de Freepik)

Hasta el momento, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias alrededor del caso.

Mientras tanto, internautas han expresado diferentes reacciones frente a la información que se ha conocido durante los últimos días. Algunos usuarios han pedido mayor claridad sobre los hechos y otros han compartido mensajes recordando a la joven.

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¿Cuál fue la última publicación de Yulixa Toloza?

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varios usuarios revisaron las redes sociales de Yulixa Toloza y encontraron cuál habría sido su última publicación en Instagram.

El post fue compartido el 2 de septiembre de 2025 y mostraba a la mujer posando frente a la cámara durante un viaje en Italia. En la publicación aparecía sonriendo mientras mostraba su perfil en un lugar etiquetado como Palazzo Strozzi, en Florencia.

Luego de que el caso se hiciera viral, la publicación comenzó a llenarse de comentarios de personas que reaccionaron a la noticia y dejaron mensajes de despedida.

Hasta el momento, las fotografías continúan visibles en sus redes sociales y siguen recibiendo interacciones por parte de internautas que han seguido el caso desde que se reportó su desaparición.

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