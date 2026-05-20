¿Ya nació?, Carolina Ramírez rompe el silencio sobre la llegada de su bebé
Carolina Ramírez reveló cuándo sería la fecha para el nacimiento de su bebé, dejado saber detalles sobre sus últimas semanas.
El pasado 7 de febrero, la reconocida actriz Carolina Ramírez, reconocida por su protagónicos en famosas novelas como La hija del mariachi y La Pola, anunció que está esperando a su primer bebé.
Sin duda, esto conmocionó a su gran fanaticada, quienes han estado muy pendientes del nacimiento del hijo de la actriz, pues sin duda, la noticia de que será madre emocionó tanto que, sus seguidores están pendientes de la llegada del bebé.
Desde que hizo el anuncio, han nacido rumores de que el primogénito de Carolina ya nació, pero ella se ha encargado de decir que “sigue en el horno”, por eso mismo, confeso cuándo llegaría al mundo.
A través de sus publicaciones e historias en redes, Ramírez ha dejado ver cuánto está de grande su pancita, por eso las especulaciones, porque se cree que el bebé está pronto a nacer.
¿Qué dijo Carolina Ramírez sobre la fecha de nacimiento de su bebé?
Carolina Ramírez se reportó en sus historias de Instagram en la noche del pasado martes 19 de mayo, diciendo que su bebé no ha nacido, pero así mismo, habría indicado cuándo estaría llegando.
La actriz dijo que “pronto será”, aclarando que su bebé está amañado y que puede llegar a la semana 42, revelando que podría estar en la 39. Así mismo dijo que, hay mujeres que podían llegar a la semana 44, pero ojalá ese no sea su caso.
Lo que sí, es que dijo que esta semana ha sido muy hermosa porque ha habido dolores que hay no presenta y omitió detalles porque reveló que son un poco fuertes.
¿Qué detalles ha contado Carolina Ramírez sobre su embarazo?
Carolina Ramírez ha mostrado muchas veces cómo luce su pancita, pues se considera que es muy grande, pero así mismo, ha dejado ver otros cambios en su cuerpo.
Por un lado, dejó ver cómo se le manchó la piel en su rostro, normalizando que eso es uno de los síntomas típicos y común en las embarazadas. Eso fue casi al inicio cuando reveló la noticia de su embarazo.
De hecho, actualmente no se le ve como lo había mostrado hace algunos meses y así mismo, confesó que ya está sintiendo ciertos síntomas que podrías indicar que su parto se podría estar acercando.
