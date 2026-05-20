Juliana Calderón se pronunció tras el fallecimiento de Yulixa Toloza: "no nos amamos como somos"

En redes sociales continúa la conversación en torno al caso de Yulixa Toloza, luego de que se confirmara su fallecimiento tras haber sido reportada como desaparecida en Bogotá.

La situación ha generado múltiples reacciones de usuarios y figuras públicas que han seguido el desarrollo de la información. Una de las declaraciones que llamó la atención fue la de Juliana Calderón, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

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¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza en Bogotá?

Según la información conocida, Yulixa Toloza fue reportada como desaparecida después de asistir a un procedimiento en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá. De acuerdo con versiones iniciales, la mujer habría presentado complicaciones posteriores a la atención recibida, lo que llevó a preocupación por su estado.

Una persona que la acompañaba señaló que, tras salir del lugar por unos minutos, al regresar ya no encontró a Yulixa ni al personal del sitio. Este hecho marcó el inicio de la búsqueda y de la difusión del caso en redes sociales.

El cuerpo de Yulixa Toloza fue encontrado en un municipio de Cundinamarca / (Fotos de Freepik)

Días después, las autoridades informaron el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Apulo, Cundinamarca, el cual correspondería a la joven. La noticia generó amplia difusión en plataformas digitales, donde usuarios han expresado inquietudes sobre lo ocurrido.

El caso ha sido ampliamente comentado en redes sociales debido a las circunstancias en las que se desarrolló la desaparición y posterior confirmación del hallazgo del cuerpo.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el caso de Yulixa Toloza?

Luego de conocerse la noticia sobre el hallazgo de Yulixa Toloza, Juliana Calderón compartió un mensaje en redes sociales en el que reflexionó sobre las presiones sociales y la necesidad de aceptación que, según expresó, muchas personas enfrentan actualmente.

En su reflexión, aseguró que gran parte de la conversación alrededor del caso se ha enfocado en cuestionar las decisiones de Yulixa, las personas que estaban con ella o las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Sin embargo, dijo que, el trasfondo del tema sería mucho más amplio.

La creadora de contenido manifestó que, en medio de una realidad marcada por las redes sociales, muchas personas sienten presión por “encajar”. Además, mencionó que actualmente existe una necesidad constante de mostrar una imagen de éxito o perfección en internet.

Dentro de su reflexión, también hizo referencia a cómo, según sus palabras, las personas han comenzado a priorizar la atención en figuras públicas y en lo que ocurre en redes sociales, dejando de lado vínculos familiares y personales.

Finalmente, Juliana Calderón expresó que, para ella, el debate alrededor del caso no debería limitarse únicamente al procedimiento al que asistió Yulixa, sino que también debería abrir conversaciones relacionadas con el amor propio, la aceptación personal y la presión social que circula en plataformas digitales.