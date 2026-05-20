Marilyn Patiño arremetió contra Johanna Fadul tras polémica con Mariana Zapata: "para qué enemigas"

Luego de una serie de declaraciones emitidas por Mariana Zapata tras su paso por La casa de los famosos Colombia, se generó un cruce de palabras entre Marilyn Patiño y Johanna Fadul que no pasó desapercibido en redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara reapareció luego de que Juanda Caribe preguntara por ella en La casa de los famosos

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre Mariana Zapata?

El inicio de la historia se dio después de que Mariana Zapata saliera de La casa de los famosos Colombia y comenzara a reaccionar a diferentes comentarios que había visto en redes sociales.

En medio de esas interacciones, se mencionó una supuesta afirmación en la que Marilyn Patiño habría dicho que Mariana y Juanda Caribe se habrían besado dentro del confesionario durante su participación en el programa, versión que posteriormente fue negada por la misma Mariana.

Marilyn Patiño habría hablado sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe / (Fotos del Canal RCN)

A partir de allí, el tema comenzó a circular entre seguidores del programa, lo que llevó a la reacción directa de Marilyn Patiño.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara reapareció luego de que Juanda Caribe preguntara por ella en La casa de los famosos

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre Mariana Zapata?

Marilyn Patiño publicó un video en el que respondió a los señalamientos que la vinculaban. En su intervención aseguró que no había mencionado los nombres de Mariana Zapata ni de Juanda Caribe en ningún momento.

"Al que le caiga el guante, que se lo chante", dijo.

Marilyn Patiño negó haber hablado sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

Patiño explicó que comenzó a recibir múltiples etiquetas y mensajes en redes sociales, lo que la llevó a pronunciarse para aclarar la situación.

En su mensaje, Patiño insistió en que su intención no era generar controversia y que las versiones difundidas no reflejaban lo que ella había dicho, pidiendo que no se le siguiera relacionando con ese tipo de interpretaciones.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex habría lanzado pulla para Sheila Gándara en redes sociales: "la operada"

¿Qué respondió Johanna Fadul tras el pronunciamiento de Marilyn Patiño?

Tras la publicación del video, Johanna Fadul se pronunció sobre la situación y aseguró que, según su versión, Marilyn Patiño sí habría hecho los comentarios que se le atribuyen en medio de conversaciones previas.

En su intervención, insistió en que el tema había sido mencionado en distintos espacios y que era importante aclarar lo ocurrido directamente entre los involucrados, especialmente porque involucra a varias personas del medio.

Posteriormente, Marilyn Patiño reaccionó y también desmintió esa versión. La actriz compartió un video donde mostró conversaciones con Johanna Fadul, pidiendo que se presentaran pruebas de lo dicho.

"Con esas amigas para qué enemigas", añadió.

La situación continuó generando reacciones en redes sociales, donde usuarios han seguido comentando las versiones y los pronunciamientos de ambas figuras públicas en torno a lo sucedido.