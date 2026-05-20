Alexa Torrex habría lanzado pulla para Sheila Gándara en redes sociales: "la operada"

Alexa Torrex vuelve a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, llamó la atención al compartir un mensaje que, según internautas, iría para Sheila Gándara.

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¿Qué rumores hay sobre Alexa Torrex y Sheila Gándara?

En esta ocasión, Alexa Torrex generó comentarios en redes sociales luego de publicar un video en su cuenta oficial de TikTok, donde apareció interpretando una canción con frases relacionadas con quién aportaba económicamente en una relación.

“La de la plata era yo, la del carro era yo, la de la casa era yo”.

Sin embargo, lo que más generó comentarios entre los internautas fue el mensaje adicional que acompañó la publicación. Alexa escribió una frase haciendo referencia a “la operada en este momento”, algo que fue relacionado con Sheila por parte de usuarios en redes sociales.

Adicional a ello, en la descripción del video, la creadora de contenido puso en la descripción:

¿Será que sí? 🤭🍿

Los emojis que acompañaron la publicación también despertaron reacciones entre los internautas, especialmente el de las palomitas, ya que varios usuarios lo relacionaron con Juanda Caribe y los comentarios que han surgido sobre su vida sentimental.

Aunque Alexa Torrex no mencionó directamente a Sheila Gándara en la publicación, varios usuarios afirmaron que el mensaje tendría relación con ella.

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¿Por qué afirman que la indirecta de Alexa Torrex era para Sheila Gándara?

Los comentarios crecieron porque, a mediados de mayo, Sheila Gándara se realizó un procedimiento estético, situación que llevó a varios internautas a pensar que la frase sobre “la operada” podría estar relacionada con ella.

Además, la referencia a las “crispetas” también llamó la atención entre quienes siguen lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia.

Todo surgió durante un momento de tensión en el reality, cuando Juanda Caribe intentaba explicar que la cercanía que tuvo con Mariana Zapata hacía parte del juego y no representaba una infidelidad hacia Sheila Gándara.

Sheila Gándara afirmó que "no estaba comiendo palomitas" / (Fotos del Canal RCN)

Durante esa conversación, Juanda aseguró que Sheila debía estar “relajada comiendo crispetas”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Posteriormente, Sheila reaccionó públicamente y dejó claro que no compartía esa percepción sobre lo ocurrido dentro del programa.

Desde entonces, usuarios en plataformas digitales han seguido utilizando la referencia de las “crispetas” para comentar distintas situaciones relacionadas con los participantes y exparticipantes del reality.

Por eso, algunos seguidores consideran que el mensaje publicado por Alexa Torrex tendría relación directa con toda esa conversación que continúa generando reacciones en internet.