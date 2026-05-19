Mariana Zapata reapareció tras su eliminación de La casa de los famosos Col con un emotivo mensaje

Mariana Zapata volvió a aparecer en redes sociales luego de convertirse en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

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La creadora de contenido abandonó la competencia tras varios meses de convivencia dentro de la casa más famosa del país y, días después de su salida, decidió pronunciarse con un extenso y emotivo mensaje dedicado a las personas que la apoyaron durante su paso por el reality.

Su publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores y usuarios en redes sociales, quienes le dejaron mensajes de cariño y apoyo tras su despedida del programa.

Mariana Zapata rompió el silencio tras su eliminación y conmovió a sus fans (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus redes sociales, Mariana Zapata agradeció el respaldo que recibió durante más de cuatro meses de competencia.

La influenciadora aseguró que se va de la experiencia con el corazón lleno de gratitud y recordó cada uno de los momentos que vivió dentro del reality.

Asimismo, destacó el apoyo constante de sus seguidores, afirmando que sus mensajes, votos, videos y palabras de cariño fueron fundamentales en los momentos más difíciles dentro de la competencia.

“Gracias por acompañarme en cada día, en cada emoción, en cada risa, en cada caída y en cada momento donde sentía que ya no podía más”, escribió.

También confesó que muchas veces sus seguidores se convirtieron en una fuerza importante pabra ella, incluso sin saberlo.

Mariana aseguró que se queda con los aprendizajes, las amistades y las experiencias que le dejó el programa, además de prometer que continuará trabajando y compartiendo esta nueva etapa con quienes la apoyaron desde el inicio.

“Los amo muchísimo y prometo seguir dándolo todo en esta nueva etapa juntos”, concluyó.

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¿Con qué porcentaje fue eliminada Mariana Zapata?

Mariana Zapata abandonó la competencia luego de obtener el menor porcentaje de apoyo del público en la jornada de eliminación.

La participante recibió el 12,05 % de los votos en una placa donde también estaban nominados Juanda Caribe y Tebi Bernal.

La eliminación sorprendió a varios seguidores del reality, ya que los tres participantes eran considerados fuertes dentro de la competencia.

Antes de despedirse oficialmente del programa, Mariana tomó la decisión de dejar nominada a Beba de la Cruz, definiendo así parte de la nueva semana dentro de la competencia.