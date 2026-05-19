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Emotivo mensaje del hermano de Alejandro Estrada a su sobrino, Tomy, antes de su ingreso a La casa

Felipe Estrada, hermano de Alejandro Estrada, no dudó en demostrar lo mucho que significa su sobrino para él: “Te amo mi corazón precioso".

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Este fue el mensaje que recibió Tomy antes de entrar a La casa
Este fue el mensaje del hermano de Alejandro Estrada a su sobrino, Tomy, antes de su ingreso a La casa (Fotos de Freepik y Canal RCN)

Los semifinalistas de La casa de los famosos Colombia tuvieron la oportunidad de recibir a sus familiares después de meses sin verlos. Dentro de ellos se encontraba Tomás, el hijo de Alejandro Estrada, quien se alegró en ver a su papá.

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¿Cómo fue el reencuentro de Alejandro Estrada y su hijo?

Alejandro Estrada se mostró muy sensible y feliz al ver a su hijo Tomás, quien, además, vive fuera del país. Tras la visita del joven, Alejandro no dudó en mencionar la buena relación que tiene con su hijo y lo mucho que lo inspira: "Lo amo de una manera loca (...) me siento extremadamente recargado para llegar a esa final"

Así fue la reacción de Alejandro Estrada al ver a su hijo Tomás
Alejandro Estrada rompió en llanto tras ver a su hijo dentro de La casa de los famosos Col (Foto de Canal RCN)

¿Quién es Juan Felipe Estrada?

En varias ocasiones, Alejandro Estrada ha mencionado que otra de las personas a quien más extraña es a su hermano Juan Felipe o "Pipe", como lo llama de cariño. El vínculo de hermanos entre Alejandro y Juan Felipe siempre ha sido muy cercano, ya que el participante ha descrito que hacen deporte juntos, cocinan juntos e incluso "trasnochan" hablando.

Además, Juan Felipe fue la persona que entró a La casa cuando era el turno del congelado de Alejandro. En esa ocasión, le manifestó que debía estar fuerte y seguir jugando como lo estaba haciendo y, además, le envió un mensaje de admiración que venía directamente de su hijo, Tomy.

Juan Felipe es el hermano de Alejandro Estrada
Juan Felipe fue el encargado de ingresar al congelado de Alejandro Estrada (Foto de Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje que le dio Juan Felipe Estrada a su sobrino, Tomy?

Además de demostrar en múltiples ocasiones la admiración que siente por Alejandro, Juan Felipe Estrada también ha dejado ver el cariño que tiene hacia su sobrino, Tomy. Su más reciente mensaje al joven estuvo acompañado de un video de su recibimiento en el aeropuerto, donde lo esperaba con los brazos abiertos, y escribió:

Te amo mi corazón precioso, aunque ya no eres un niño sino todo un señor para mi sigues siendo mi niño.

Además, varias de sus publicaciones en Instagram son dedicadas al tiempo que pasa con su sobrino y a lo mucho que lo valora las tradiciones que tienen como familia.

¿Qué dijo Tomás acerca de las palabras de su tío?

Tomás Estrada se ha caracterizado por estar alejado del mundo de la farándula y las redes sociales. Sin embargo, el joven no dudó en repostear el video de su tío en sus historias de Insagram, así como cada publicación en las que aparece su papá.

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