Madre de Blessd pone fin a los rumores sobre ruptura con Manuela QM: esto compartió

En los últimos días, Blessd y Manuela QM estuvieron en el centro de los rumores en redes sociales luego de que varios seguidores comenzaran a especular sobre una posible crisis en su relación.

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Las dudas surgieron especialmente después del baby shower de Caleb, el primer hijo de la pareja, ya que muchos usuarios notaron que en las publicaciones compartidas por Manuela no aparecía Blessd, lo que rápidamente encendió las alarmas entre sus seguidores.

Además, varios internautas señalaron la poca interacción reciente entre ambos en redes sociales, alimentando aún más las teorías sobre una supuesta separación en medio de la etapa final del embarazo de la influenciadora.

Sin embargo, fue la propia madre del cantante quien terminó reaccionando indirectamente a todos los comentarios.

Mamá de Blessd dejó claro cómo está la relación con Manuela QM tras rumores (Foto Franck Fife / AFP)

¿Qué compartió la mamá de Blessd sobre Manuela QM?

Cris Londoño, mamá de Blessd, publicó en sus redes sociales una serie de fotografías inéditas del baby shower de su nieto Caleb.

En las imágenes se puede ver a Blessd y Manuela QM compartiendo juntos durante la celebración, posando sonrientes y acompañados de varios familiares cercanos.

Asimismo, en algunas fotografías aparece la madre del cantante junto a la pareja y otros miembros de la familia, dejando ver un ambiente tranquilo y familiar durante el evento.

La publicación llamó la atención porque muchos usuarios interpretaron las fotos como una señal de que la relación entre Blessd y Manuela sigue estable, pese a todos los rumores que circularon en redes.

Junto a las imágenes, Cris Londoño compartió un emotivo mensaje dedicado al bebé que viene en camino.

“Abuela inmensamente feliz… Tu existencia ya llena mi corazón de amor, ilusión y una felicidad que no puedo explicar con palabras”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado de emojis relacionados con bebés y corazones azules.

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¿Qué respondió Manuela QM a la publicación?

La publicación de la mamá de Blessd no pasó desapercibida para Manuela QM, quien decidió reaccionar públicamente en los comentarios.

La influenciadora respondió con un mensaje lleno de cariño y agradecimiento hacia su suegra.

“Caleb es muy afortunado de tenerte como abuela. Gracias por todo”, escribió la creadora de contenido.

El intercambio entre ambas terminó calmando gran parte de los rumores sobre una posible ruptura entre Blessd y Manuela, especialmente ahora que faltan pocas semanas para el nacimiento de Caleb.