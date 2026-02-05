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Carolina Ramírez desmiente rumores sobre el nacimiento de su bebé: "este bebé sigue en el horno"

Carolina Ramírez rompió el silencio sobre rumores del nacimiento de su bebé tras una foto que circuló en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Carolina Ramírez desmiente rumores sobre el nacimiento de su bebé
Carolina Ramírez habla del nacimiento de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Carolina Ramírez reaccionó a la difusión de información no confirmada sobre el nacimiento de su bebé, aclarando la situación en redes sociales.

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¿Qué dijo Carolina Ramírez sobre los rumores del nacimiento del bebé?

La actriz Carolina Ramírez utilizó sus redes sociales para desmentir versiones que aseguraban que ya había dado a luz.

"Gracias por el edit, porque parece que hubiera parido a los 18 años y ese bebé está muy hermoso, pero no es mío", destacó.

Ramírez explicó que la información era falsa y que su embarazo continúa. En sus publicaciones, indicó que incluso personas cercanas llegaron a creer en el contenido difundido, lo que motivó su aclaración pública.

¿Qué dijo Carolina Ramírez sobre los rumores del nacimiento del bebé?
Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé / (Foto de Freepik)

También señaló que varias personas le enviaron mensajes de felicitación. La actriz acompañó sus mensajes con una imagen en la que aparece mostrando su estado actual de embarazo, reiterando que no ha ocurrido el nacimiento del bebé.

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¿Cómo surgieron los rumores sobre el embarazo de Carolina Ramírez?

El origen de la información se dio a partir de una imagen que fue replicada en redes sociales, en la que se afirmaba que Carolina Ramírez ya había dado a luz. Esta versión comenzó a circular sin una fuente oficial confirmada, lo que facilitó su difusión entre usuarios.

Tras la situación, Carolina Ramírez mencionó la posibilidad de crear un canal de comunicación con las personas interesadas en su proceso. Su idea busca reducir información falsa y permitir que las actualizaciones se conozcan por parte de ella misma.

"Este bebé sigue en el horno. Difundan", dijo.

La actriz indicó que este canal estaría basado en un sistema de registro voluntario, mediante el cual los seguidores podrían recibir información real. También señaló que la iniciativa ya estaba siendo considerada antes de que surgiera el rumor sobre el nacimiento.

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¿Qué ha dicho Carolina Ramírez sobre su embarazo?

Carolina Ramírez sorprendió a todos sus seguidores al anunciar el pasado 5 de febrero de 2026 que está esperando su primer hijo a los 42 años. La actriz ha compartido detalles sobre este proceso junto a su pareja, el ambientalista y productor argentino Martín Cornide.

La actriz logró mantener la noticia en privado durante casi seis meses. Explicó que decidió guardar este "milagro en silencio" para vivir el proceso con tranquilidad y enfocada en su bienestar, lejos de la presión de las redes sociales.

¿Qué ha dicho Carolina Ramírez sobre su embarazo?
Carolina Ramírez revela detalles sobre su embarazo / (Foto de Freepik)
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