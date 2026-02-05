Carolina Cruz llama la atención al hablar de matrimonio; ¿tiene de planes de casarse?

Carolina Cruz llamó la atención tras revelar su visión sobre el matrimonio. La presentadora compartió reflexiones personales sobre cómo entiende las relaciones de pareja.

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre el matrimonio?

Durante su participación en el el pódcast "Puedo ser", Carolina se refirió a su postura frente al matrimonio. Explicó que, en algún momento de su vida, contempló la posibilidad de llegar al altar, aunque esa decisión no se concretó.

En ese momento, mencionó la relación que sostuvo con Lincoln Palomeque, con quien compartió cerca de doce años y construyó una familia junto a sus hijos Matías y Salvador. Según dijo, la relación funcionó durante un tiempo sin que el matrimonio fuera un requisito.

"Imagínate, duré casi 12 años; tengo lo más valioso en mi vida que son mis dos hijos, o sea, sí funcionó", destacó.

Carolina Cruz habla sobre su relación con Lincoln Palomeque / (Foto de Freepik)

La presentadora indicó que, tras la separación en 2022, inició un proceso de revisión personal sobre varias creencias relacionadas con el compromiso, pues llegó a creer que esto habría influído en la ruptura.

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¿Carolina Cruz piensa casarse tras de su relación con Lincoln Palomeque?

Carolina Cruz contó que, con el paso del tiempo y sus propias experiencias, ha ido cambiando la forma en la que ve el matrimonio dentro de una relación. Recordó que en algún momento lo relacionó con estabilidad y seguridad en pareja, pero esa idea fue transformándose después de lo vivido.

Carolina Cruz habla de matrimonio / (Foto de Freepik)

También explicó que, tras su separación, entendió que una relación no se sostiene únicamente por un contrato o una ceremonia, sino por lo que se construye en la convivencia diaria y por los procesos personales que atraviesa cada persona.

En ese sentido, afirmó que hoy el matrimonio no es una meta fija en su vida, aunque no lo descarta por completo y prefiere mantener una visión más abierta frente a lo que pueda pasar en el futuro.

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¿Qué piensa Carolina Cruz sobre el matrimonio?

Carolina Cruz compartió una reflexión en la que habló de cómo ha cambiado su manera de entender el matrimonio con el paso del tiempo. Recordó que, con el tiempo, entiendió que las relaciones pueden tomar distintas formas y que no siempre dependen de un marco religioso para ser estables.

También se refirió a la presión social que suele existir alrededor del matrimonio. En ese sentido, señaló que las relaciones atraviesan cambios naturales con el tiempo y que cada historia de pareja responde a procesos distintos.

Finalmente, Cruz indicó que en este momento su prioridad está en su bienestar y en el acompañamiento de sus hijos. Sobre el matrimonio, dejó claro que no lo ve como una obligación ni como una meta definida, y que prefiere dejar abierta la posibilidad de que ocurra o no en el futuro.