Una famosa influencer conocida por su contenido viral en Latinoamérica ha captado la atención en redes al publicar el momento en que su novio le propuso matrimonio.

¿Quién es la famosa influencer a la que le propusieron matrimonio?

Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, es una creadora de contenido surcoreana que ha alcanzado gran popularidad en redes sociales gracias a sus videos sobre cultura, idioma y su vida cotidiana en México.

Sujin Kim (Chingu Amiga) sorprendió las redes revelando cómo le propusieron matrimonio. (Foto: Presley Ann/Getty Images for Netflix/AFP)

En las últimas horas, la creadora de contenido ha compartido la noticia de su compromiso con sus más de 12 millones de seguidores, en la que se aprecia cómo su pareja, Rodrigo Vásquez, la sorprende al arrodillarse mientras sostiene un ramo de flores y un anillo de compromiso.

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¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de la influencer Chingu Amiga?

Según lo que contó la joven surcoreana en la publicación que compartió, había viajado a Oaxaca para realizar algunas grabaciones cuando fue sorprendida por su pareja.

"Estábamos en medio de otra grabación cuando pasó 😱. De repente me hizo esperar por algo y yo estuve pensando '¿cuándo empezamos la chamba?' y BOoOooOM!!!!!!", escribió.

El instante fue grabado y compartido en redes sociales, lo que permitió que miles de usuarios fueran testigos de la propuesta y reaccionaran en tiempo real.

"Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa. ¡¡Por fin!! 😂😂😂😂😂😂 Rodri me pidió manoooooo!!", escribió.

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¿Cómo reaccionó la influencer Chingu Amiga a la propuesta de matrimonio y qué dijeron sus seguidores?

La influencer no pudo ocultar su sorpresa y emoción al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, protagonizando una reacción auténtica que conectó rápidamente con su audiencia.

La influencer surcoreana Chingu Amiga fue sorprendida por su pareja con una emotiva propuesta de matrimonio.

Fiel a su característico sentido del humor, incluso bromeó diciendo que "había abierto bien los ojos por primera vez".

Tras aceptar la propuesta, el video comenzó a viralizarse en plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones, comentarios y mensajes de felicitación.

Los seguidores destacaron la naturalidad del momento y celebraron este nuevo paso en su vida, expresándole mensajes de buenos deseos.